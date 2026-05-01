Sábado de ciclismo gracias a la Vuelta Bantrab 2026

La fiesta del pedal internacional continúa este sábado 2 de mayo en Guatemala con la celebración de la cuarta y penúltima etapa de la quinta edición de la Vuelta Bantrab 2026, la cual tendrá un recorrido de 152.5 kilómetros entre Salcajá, Quetzaltenango, y Patzicía, Chimaltenango.
El Migrante Salcajá, Paxtocá-El Migrante-La Hino-El Migrante (2 vueltas)-Alaska-Los Encuentros-Tecpán Guatemala-Patzicía son los puntos que tocará la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab, que tiene como líder general de la clasificación al colombiano Kevin Castillo del Orgullo Paisa de Colombia. Castilla sumó el viernes 1 de mayo su segundo triunfo de etapa tras vencer en la primera en Retalhuleu.
Los premios intermedios de montaña se reactivan este sábado ya que en la jornada tres no hubo disputa. Serán cuatro en total: Alaska, pasarela del mojón 136, pasarela Los Encuentros y Aguas Escondidas mojón 100.
Por su parte, se disputarán tres metas volantes: Gasolinera Uno cuando transcurran 28.6 kilómetros, pasarela Entrada a San José Chacayá kilómetro 80 de recorrido y pasarela Chupol cuando se vaya en el kilómetro 110.
La lucha por el suéter líder
El colombiano César Guavita, del Team Best PC de Ecuador, se mantiene en la parte superior de la clasificación con un acumulado de 09:12:35 horas. El segundo lugar es para Wilson Peña del Sistecrédito de Colombia a 8 segundos, y a 10 segundos del líder está el también colombiano Yesid Pira. El mejor guatemalteco es Mardoqueo Vásquez del Hino-One-Suzuki, quien está a 23 segundos y ocupa la casilla número 6.
Respecto a la clasificación general Sub-23, el líder es el ecuatoriano Kevin Navas del Team Best PC con 09:13:11 horas.
Mardoqueo Vásquez lidera con 09:12:58 horas, la clasificación de mejor guatemalteco.
Kevin Castillo, que sumó el viernes su segunda etapa ganada, es el mejor de la regularidad con 51 puntos.
El ecuatoriano Nixon Rosero es líder de la montaña con 10 puntos y el guatemalteco Henry Sam de las metas volantes con 13 puntos.