 Colombia sigue dominando la Vuelta Bantrab 2026
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Colombia sigue dominando la Vuelta Bantrab 2026

Vibrante carrera se vivió este viernes en el desarrollo de la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026.

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Kevin Castillo del Orgullo Paisa gana la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026
Kevin Castillo del Orgullo Paisa gana la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / FOTO: Federación Guatemalteca de Ciclismo

Este Día del Trabajo en Guatemala se desarrolló la tercera etapa de la internacional Vuelta Bantrab 2026, que conmemora este año su quinta edición. El evento ciclístico comenzó a las 10:00 horas con un circuito de 11 vuelta en la Autopista Los Altos de Quetzaltenango, departamento ubicado al occidente de Guatemala. Durante los 130 kilómetros de recorrido, no hubo premios de montaña, solamente se disputaron tres metas volantes, ubicadas al cierre de la tercera, sexta y novena vueltas del circuito.

El líder general de la competencia, el colombiano César Guavita, del Team Best PC de Ecuador, era el llamado a mantener el ritmo del pelotón y no perder esos cuatro segundos de diferencia que le sacaba al también colombiano Wilson Peña del Team Sistecrédito de Colombia. Respecto al liderato de las volantes, la lucha sería entre el líder, el hondureño Christopher Díaz (11 puntos) y el sublíder, el guatemalteco Henry Sam (10 puntos) del Decorabaños-Bantrab.    

Henry San ganó la primera meta volante y superó en puntos (13) a Christopher Díaz (11) tomando desde ese momento el liderato general de estos premios intermedios. Bolivia sorprendió al ganar la segunda meta volante con Eduardo Moyata, y en la tercera, David Gómez sacó provecho de un pinchazo de César Paredes para ganar al cierre de la novena vuelta.

El circuito lo ganó el colombiano Kevin Castillo del Orgullo Paisa de Colombia y el liderato general es el colombiano César Guavita del Team Best PC de Ecuador.   

Este sábado 2 de mayo se realizará la cuarta etapa (penúltima) con un recorrido de 152.5 kilómetros entre Salcajá, Quetzaltenango, y Patzicía, Chimaltenango.  Habrá tres metas volantes y cuatro premios de montaña.   

El colombiano César Guavita domina San Rafael Pie de la Cuesta

El ciclista del Team Best PC de Ecuador ganó la segunda etapa de la Vuelta Bantrab 2026 y es nuevo líder.

Así fue el circuito 

Antes de cumplirse la tercera vuelta, un pelotón de 10 ciclistas comenzó a encabezar la competencia de este viernes, y lograron cerrar las tres vueltas con un tiempo de 52 minutos y 30 segundos, donde ganó el ecuatoriano Kevin Navas. El guatemalteco Henry Sam fue segundo y con ello superó la puntuación del hondureño Christopher Díaz y tomó el liderato de la clasificación general de las metas volantes. En esa primera parte de la carrera, los fugados tomaban 27 segundos de diferencia al pelotón perseguir. 

Para la segunda meta volante, al cierre de la sexta vuelta, un grupo de cinco ciclistas: Edgar Pinzón (COL), César Paredes (COL), David Gómez (COL), Kevin Navas (ECU) y Eduardo Moyata (BOL), tomó protagonismo y alcanzó hasta los 50 segundos de diferencia respecto al pelotón. Este premio intermedio fue para el boliviano Eduardo Moyata.  

En este lapso de la primera a la segunda meta volante, el ciclista guatemalteco Sub-23, Cristian Acabal (Copeba-Municipalidad de Toto-Pablo Yax Fa), abandonó la competencia.  

Para la última meta volante, las emociones estuvieron a granel. César Paredes y David Gómez, ambos de Colombia, protagonizaron una larga fuga, pero ya superada la octava vuelta y cuando faltaban pocos kilómetros para cumplir el premio intermedio, Paredes tuvo un pinchazo y perdió ritmo. El paso quedó así: David Gómez pasó primero, Kevin Castillo fue segundo y Sebastián Castaño fue tercero, todos colombianos. Tras ese premio, quedaban dos vueltas para cerrar la tercera etapa de la Vuelta Bantrab.

Las dos últimas vueltas del circuito fueron emotivas, ya que se terminó la fuga del colombiano David Gómez cuando restaba la última vuelta, por lo que el final de competencia iba a ser masiva en Quetzaltenango.

El gran ganador de la tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 fue el colombiano Kevin Castillo, quien empleó un tiempo de 03:14:55 horas, y el líder general de la competencia es el colombiano César Guativa del Team Best PC de Ecuador, quien acumula 09:12:35 horas.

Ganadores de la Vuelta Bantrab 2026

  • Etapa 1: Kevin Castillo (COL) del Orgullo Paisa 
  • Etapa 2: César Guavita (COL) del Team Best PC 
  • Etapa 3:  Kevin Castillo (COL) del Orgullo Paisa
  • Etapa 4: Se celebra el sábado 2 de mayo 
  • Etapa 5: Se realizará el domingo 3 de mayo 

Primera meta volante: Cierre de la tercera vuelta (kilómetro 33)

  1. Kevin Navas (ECU)
  2. Henry Sam (GUA)
  3. Edgar Pinzón (COL)

Segunda meta volante: Cierre de la sexta vuelta (kilómetro 66)

  1. Eduardo Moyata (BOL)
  2. David Gómez (COL)
  3. Kevin Navas (ECU)

Tercera meta volante: Cierre de la novena vuelta (kilómetro 99)

  1. David Gómez (COL)
  2. Kevin Castillo (COL)
  3. Sebastián Castaño (COL).   
Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 | Wilber Colloy

Tercera etapa de la Vuelta Bantrab 2026 / Wilber Colloy

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