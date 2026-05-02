Spirit Airlines cierra operaciones en Estados Unidos

La aerolínea de bajo costo Spirit Airlines anunció el cese inmediato de todas sus operaciones este sábado 2 de mayo de 2026, dejando a más de 17,000 empleados sin trabajo y a decenas de miles de pasajeros varados en aeropuertos de Estados Unidos. La medida marca el fin de la octava aerolínea más grande del país y uno de los principales referentes del modelo "ultra low cost".
El cierre no fue repentino, sino el resultado de una serie de problemas financieros que la compañía arrastraba desde la pandemia. Uno de los golpes más fuertes ocurrió en 2024, cuando las autoridades bloquearon su fusión con JetBlue por razones antimonopolio, dejándola sin una salida clave para estabilizar sus finanzas.
A esto se sumó el aumento en los costos del combustible, impulsado por tensiones internacionales vinculadas a Irán, lo que afectó directamente su modelo de negocio basado en tarifas bajas.
Aerolínea buscó apoyo financiero
En un intento por evitar la quiebra, la empresa buscó un rescate financiero con apoyo de la administración de Donald Trump, pero la propuesta fue rechazada por acreedores, dejándola sin liquidez para continuar operando.
Ante esta situación, el Departamento de Transporte de Estados Unidos recomendó a los pasajeros no acudir a los aeropuertos y gestionar reembolsos a través de sus bancos o agencias de viaje. También sugirió iniciar procesos de contracargo para recuperar el dinero de boletos no utilizados.
Otras aerolíneas como American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines y Southwest Airlines han implementado tarifas especiales para atender a los pasajeros afectados.
Expertos del sector advierten que la salida de Spirit reducirá la competencia en el mercado aéreo estadounidense, lo que podría traducirse en un aumento generalizado en los precios de los vuelos y menos opciones para los viajeros en el corto plazo.