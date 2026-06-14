 Messi recuerda su pasado antes de regresar a la Albiceleste
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14 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
Grupo D
USA Australia Turkey Paraguay
Grupo E
Germany Ecuador Ivory Coast Curacao
Grupo F
Sweden Netherlands Tunisia Japan
Grupo G
Belgium Egypt Iran New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Austria Argentina Algeria Jordan
Grupo K
Portugal Colombia D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
Croatia England Ghana Panama
Ranking of third-placed teams
Brazil Qatar Czech Republic Turkey
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Messi mira al pasado y conmueve con publicación a días de volver a vestir la Albiceleste

por Sandy Sandoval
Lionel Messi al y la Copa del Mundo de la FIFA en Catar 2022
Lionel Messi al y la Copa del Mundo de la FIFA en Catar 2022 / FOTO: EFE

A pocos días de volver a defender los colores de Argentina, Lionel Messi compartió una publicación cargada de nostalgia que conmovió a millones de aficionados.

Lionel Messi volvió a tocar el corazón de millones de aficionados alrededor del mundo con una publicación especial en sus redes sociales. A pocos días de iniciar una nueva participación con la selección argentina en la gran fiesta futbolera, el capitán albiceleste compartió una fotografía de sus primeros años vistiendo los colores nacionales junto a una breve pero significativa descripción.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La imagen muestra a un joven Messi durante una sesión de entrenamiento con Argentina, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el combinado mayor. Acompañando la fotografía, el astro argentino publicó un mensaje sencillo pero cargado de simbolismo: "2006 ⚽ 2026".

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reacciones en cuestión de horas. Compañeros, exfutbolistas, artistas y aficionados interpretaron el mensaje como un recorrido emocional por dos décadas defendiendo la camiseta argentina.

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Lionel Messi - Redes sociales

Un viaje de veinte años con la Albiceleste

El 2006 marcó el inicio de una historia que terminaría convirtiéndose en una de las más importantes en la historia del futbol.

En aquella época, un joven Lionel Messi comenzaba a abrirse camino entre las grandes figuras de la selección argentina. Con apenas 18 años, era considerado una de las mayores promesas del futbol mundial tras destacar en las categorías juveniles y en el FC Barcelona.

Veinte años después, el panorama es completamente distinto. Messi llega convertido en el máximo referente de la selección, capitán, líder y uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Durante estas dos décadas ha disputado múltiples torneos internacionales, ha roto récords históricos y ha conquistado títulos que durante años parecieron inalcanzables para Argentina.

Las reacciones no tardaron en llegar

La publicación generó una avalancha de comentarios de admiración.

Entre los mensajes más destacados aparecieron palabras de cariño de compañeros de profesión, exjugadores y figuras del entretenimiento. Muchos resaltaron la magnitud de una carrera que ha logrado mantenerse en la élite durante más de veinte años.

Los aficionados también interpretaron la imagen como una muestra de nostalgia y de agradecimiento por el largo camino recorrido desde aquel joven talentoso que debutó con la selección hasta convertirse en una leyenda viviente del deporte.

Una carrera llena de éxitos

A lo largo de su trayectoria, Messi ha construido un legado difícil de igualar.

Además de convertirse en el máximo goleador histórico de Argentina, el rosarino ha levantado numerosos títulos colectivos e individuales. Su palmarés incluye campeonatos nacionales, torneos continentales, reconocimientos como mejor jugador del mundo y algunos de los registros más impresionantes que se recuerdan en el futbol moderno.

Sin embargo, para muchos seguidores, uno de sus mayores logros ha sido mantenerse vigente durante tanto tiempo y continuar siendo una pieza fundamental para la selección argentina.

¿Cuándo debuta Argentina?

La selección argentina iniciará su camino en la fiesta futbolera el próximo 16 de junio (19 horas), cuando se enfrente a Argelia en su primer compromiso de la fase de grupos.

El encuentro marcará el comienzo de una nueva ilusión para los campeones argentinos, que buscarán volver a ser protagonistas del torneo y seguir escribiendo capítulos memorables en su historia.

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