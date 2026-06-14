Messi recuerda su pasado antes de regresar a la Albiceleste

A pocos días de volver a defender los colores de Argentina, Lionel Messi compartió una publicación cargada de nostalgia que conmovió a millones de aficionados.

Lionel Messi volvió a tocar el corazón de millones de aficionados alrededor del mundo con una publicación especial en sus redes sociales. A pocos días de iniciar una nueva participación con la selección argentina en la gran fiesta futbolera, el capitán albiceleste compartió una fotografía de sus primeros años vistiendo los colores nacionales junto a una breve pero significativa descripción.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La imagen muestra a un joven Messi durante una sesión de entrenamiento con Argentina, cuando apenas comenzaba a dar sus primeros pasos en el combinado mayor. Acompañando la fotografía, el astro argentino publicó un mensaje sencillo pero cargado de simbolismo: "2006 ⚽ 2026".

La publicación rápidamente se volvió viral y acumuló millones de reacciones en cuestión de horas. Compañeros, exfutbolistas, artistas y aficionados interpretaron el mensaje como un recorrido emocional por dos décadas defendiendo la camiseta argentina.

Lionel Messi - Redes sociales

Un viaje de veinte años con la Albiceleste

El 2006 marcó el inicio de una historia que terminaría convirtiéndose en una de las más importantes en la historia del futbol.

En aquella época, un joven Lionel Messi comenzaba a abrirse camino entre las grandes figuras de la selección argentina. Con apenas 18 años, era considerado una de las mayores promesas del futbol mundial tras destacar en las categorías juveniles y en el FC Barcelona.

Veinte años después, el panorama es completamente distinto. Messi llega convertido en el máximo referente de la selección, capitán, líder y uno de los futbolistas más exitosos de todos los tiempos.

Durante estas dos décadas ha disputado múltiples torneos internacionales, ha roto récords históricos y ha conquistado títulos que durante años parecieron inalcanzables para Argentina.

Las reacciones no tardaron en llegar

La publicación generó una avalancha de comentarios de admiración.

Entre los mensajes más destacados aparecieron palabras de cariño de compañeros de profesión, exjugadores y figuras del entretenimiento. Muchos resaltaron la magnitud de una carrera que ha logrado mantenerse en la élite durante más de veinte años.

Los aficionados también interpretaron la imagen como una muestra de nostalgia y de agradecimiento por el largo camino recorrido desde aquel joven talentoso que debutó con la selección hasta convertirse en una leyenda viviente del deporte.

Una carrera llena de éxitos

A lo largo de su trayectoria, Messi ha construido un legado difícil de igualar.

Además de convertirse en el máximo goleador histórico de Argentina, el rosarino ha levantado numerosos títulos colectivos e individuales. Su palmarés incluye campeonatos nacionales, torneos continentales, reconocimientos como mejor jugador del mundo y algunos de los registros más impresionantes que se recuerdan en el futbol moderno.

Sin embargo, para muchos seguidores, uno de sus mayores logros ha sido mantenerse vigente durante tanto tiempo y continuar siendo una pieza fundamental para la selección argentina.

¿Cuándo debuta Argentina?

La selección argentina iniciará su camino en la fiesta futbolera el próximo 16 de junio (19 horas), cuando se enfrente a Argelia en su primer compromiso de la fase de grupos.

El encuentro marcará el comienzo de una nueva ilusión para los campeones argentinos, que buscarán volver a ser protagonistas del torneo y seguir escribiendo capítulos memorables en su historia.

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