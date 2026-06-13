Ofrecen descuentos en multas de tránsito de hasta el 60%

La Municipalidad de Guatemala informó, este sábado, 13 de junio de 2026, que extendió el plazo de su programa de descuentos a multas de tránsito hasta el 30 de abril del próximo año, pero con una condición: "primero hay que pasar por el aula".
La comuna subrayó que las rebajas se implementan en las sanciones administradas por Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA), mediante un mecanismo que busca, no solo aliviar el bolsillo de los conductores, sino también cambiar hábitos al volante.
El beneficio de reducción del pago en las multas aplica para quienes participen y aprueben cursos de educación vial, una medida con la que las autoridades buscan reforzar el conocimiento de las normas de tránsito y reducir conductas de riesgo en las calles, informó el vocero de EMETRA, Amílcar Montejo.
Dentro de las condiciones, el comunicador indicó que se debe participar dentro de varios cursos de educación vial que confirman un programa de educación vial implementado por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y EMETRA. El portavoz explicó que ese es un requisito para que los sancionados tengan derecho a una condonación de hasta un 60% en las multas viales.
En otras noticias: Pronostican lluvias, nublados y actividad eléctrica para gran parte del país
Multas con 100% de descuento en el tema de intereses
Montejo añadió que la medida también beneficia a los conductores que hayan sufrido la imposición de cepos para inmovilizar vehículos. Destacó que también es posible recibir el 100% de descuento en el rubro de los intereses generados por mora que hayan sido impuestos hasta el 30 de abril del 2026.
Aseguró que los beneficiarios deben aprobar los cursos de educación que se imparten en las modalidades presencial y virtual. Indicó que los mismos serán organizados conforme a los requisitos y condiciones que fijará EMETRA.
"Por eso mismo le solicitamos mantenerse pendiente y alerta, porque se estará anunciando la implementación de estos cursos de educación vial para conductores en los lugares y fechas que se darán a conocer a través de la página web oficial de la Municipalidad de Guatemala o por medio de las redes sociales oficiales", destacó el comunicador.
Montejo añadió que podrán inscribirse aquellos conductores que deseen ser beneficiados con la condonación antes detallada.
Sin embargo, las autoridades agregaron que "no todas las sanciones entran en este programa"; entre las que quedan fuera están las multas emitidas por estacionarse sobre banquetas, aceras o ciclovías, así como aquellas consideradas de mayor gravedad o de monto elevado.
Las autoridades recalcaron que, "más allá del descuento económico, el objetivo es disminuir la reincidencia y contribuir a reducir accidentes de tránsito en una Ciudad de Guatemala, donde diariamente circulan miles de vehículos y donde las faltas viales siguen siendo una de las principales causas de congestionamiento y riesgos en las vías".
Con información de la periodista Sara Solórzano, de Emisoras Unidas 89.7 FM.