Lluvias, nublados y actividad eléctrica prevén este sábado

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que para este sábado, 13 de junio de 2026, se prevé un ambiente cálido y húmedo, pero con nublados, lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país. La entidad subrayó que, durante el amanecer y la mañana se ha experimentado nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales.
Asimismo, la entidad señaló que durante las primeras horas de esta jornada se experimentó viento predominando del sur ligero. El ente científico agregó que se esperan altas temperaturas, principalmente hacia el norte y oriente del país.
El Insivumeh indicó que, durante tarde y noche, habrá abundante entrada de humedad e inestabilidad atmosférica, lo que promoverá nublados con lluvias, acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del país.
En ese contexto, el Insivumeh señaló que los mayores acumulados pueden presentarse en las regiones Occidente, Bocacosta, Valles de Oriente y Altiplano Central. "Las condiciones atmosféricas pueden promover las tormentas locales severas" advirtieron las autoridades.
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Recomendaciones y otros detalles ante las lluvias
"Se recomienda tomar las precauciones necesarias ante las lluvias previstas ya que, debido a la saturación del suelo, se propician los lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país", precisó el ente de pronósticos.
Cabe destacar que Conred informó recientemente que suman 415 emergencias atendidas por las lluvias de 2026. La entidad compartió un consolidado, en el que destaca que siete personas han fallecido como consecuencia de los desastres ocurridos por el invierno.
Asimismo, Conred especificó que las lluvias han causado la hospitalización de cinco personas y heridas en otras dos. En total, suman 6 mil 361 personas afectadas por el actual invierno, de las que 101 han sido albergadas.
En cuanto a la infraestructura nacional, Conred reporta 149 carreteras con daños, cinco puentes afectados y siete escuelas averiadas.