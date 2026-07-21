 Accidente en calzada Aguilar Batres: Vehículo impacta contra poste
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Accidente en calzada Aguilar Batres: Vehículo impacta contra poste

El tránsito rumbo a El Trébol se mantiene afectado.

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El vehículo impactó contra un poste en la calzada Aguilar Batres., PMT de Villa Nueva
El vehículo impactó contra un poste en la calzada Aguilar Batres. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este martes, 21 de julio, en la calzada Aguilar Batres y 13 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala. El conductor de un vehículo perdió el control del volante e impactó contra un poste en el tramo con dirección al norte.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) detalló que tras quedar empotrado el automóvil en la referida estructura solo se reportaron daños materiales, no hubo lesionados como consecuencia de la fuerte colisión.

"El personal de la institución brinda apoyo y ayuda en la regulación del tránsito, mientras se espera la aseguradora para realizar las diligencias correspondientes", detalló la PMT.

Tránsito complicado

De acuerdo con el reporte de las autoridades de tránsito, la presencia de este vehículo en la vía pública, específicamente sobre el carril derecho, ha generado un marcado impacto en la circulación en el tramo.

La afectación puede observarse desde la 50 calle, con dirección a El Trébol, donde se genera por momentos la acumulación vehicular.

En ese sentido, se hizo un llamado a los usuarios a tener precaución al transitar por el sector y se indicó que el personal trabaja para mejorar la movilidad de la zona lo antes posible.

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