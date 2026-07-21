Tras la polémica en la final, Leandro Paredes dedica un emotivo mensaje a la afición argentina

Después de protagonizar uno de los momentos más tensos de la final del Mundial 2026, Leandro Paredes reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a la afición argentina.

Leandro Paredes reapareció públicamente luego de la dolorosa derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial 2026. El mediocampista utilizó sus redes sociales para agradecer el respaldo de los aficionados y expresar el orgullo que siente por haber defendido la camiseta albiceleste, en medio de la polémica que protagonizó al término del encuentro y que podría costarle una importante sanción por parte de la FIFA.

El futbolista publicó un extenso mensaje en su cuenta oficial de Instagram, donde reconoció el dolor que dejó la derrota, pero también destacó el esfuerzo realizado por todo el plantel durante la Copa del Mundo.

"Gracias Argentina... te amo hoy y siempre", escribió Paredes al inicio de su publicación.

Un mensaje cargado de emoción

En su texto, el volante reconoció que la derrota fue especialmente difícil de asimilar y lamentó no haber podido darle una nueva alegría al país.

"Hoy toca escribir con mucho dolor en el alma por no haber podido darles esa alegría que tanto se merece nuestro país, pero con el pecho lleno de orgullo por dar todo lo que teníamos y dejar nuestra bandera otra vez en lo más alto", expresó.

Leandro Paredes - Captura de pantalla

Asimismo, agradeció a sus compañeros, al cuerpo técnico y a todos los integrantes de la selección por el esfuerzo realizado durante el torneo.

"Gracias a cada uno que formó parte de esta selección, a este grupo de jugadores que dio la vida por representar esta camiseta como lo hizo hasta el último segundo de cada partido".

El campeón del mundo en Catar 2022 también aseguró que formar parte de esta generación de futbolistas ha sido uno de los mayores orgullos de su carrera. "Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia", concluyó.

La polémica que marcó el final del Mundial 2026

El mensaje de Paredes llegó apenas horas después de los incidentes registrados tras el silbatazo final de la final entre España y Argentina.

En un ambiente de máxima tensión luego del triunfo español por 1-0, el mediocampista perdió el control y protagonizó un altercado con varios futbolistas de la Roja.

De acuerdo con los reportes del partido, Paredes empujó por la espalda al defensor Eric García y posteriormente lo sujetó del cuello durante la discusión.

Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA - Agencia EFE

Instantes después, Gavi intervino intentando separar a los jugadores, pero también terminó involucrado en el enfrentamiento cuando el argentino lo tomó de la camiseta, lo derribó y, según el reporte arbitral y las imágenes difundidas tras el encuentro, le propinó un golpe durante el forcejeo.

Ante la conducta violenta, el árbitro esloveno Slavko Vinčić le mostró la tarjeta roja directa, una de las expulsiones más comentadas del campeonato.

Las imágenes del incidente se viralizaron rápidamente y provocaron opiniones divididas entre aficionados y analistas deportivos.

La posible sanción de la FIFA

Aunque la FIFA aún no ha emitido una resolución oficial, el Reglamento Disciplinario contempla severos castigos para conductas violentas contra adversarios.

Diversos reportes señalan que Paredes podría enfrentar una suspensión de entre seis y ocho partidos oficiales con la selección argentina, dependiendo de la valoración que realice la Comisión Disciplinaria sobre lo ocurrido.

Además del posible castigo al futbolista, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también podría recibir una importante multa económica debido a las expulsiones y la acumulación de tarjetas durante la final.

Argentina terminó el encuentro con dos jugadores expulsados —Leandro Paredes y Enzo Fernández— y cinco futbolistas amonestados, una situación que podría incrementar las sanciones disciplinarias para la federación.

Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado oficialmente la duración de la suspensión ni el monto definitivo de las posibles multas.

Un referente de la generación campeona

A sus 32 años, Leandro Paredes continúa siendo uno de los referentes del mediocampo argentino y uno de los futbolistas de mayor confianza para Lionel Scaloni.

Desde su debut con la selección absoluta ha disputado varias Copas América y dos Copas del Mundo, siendo pieza importante en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

En el Mundial 2026 volvió a ser un hombre clave durante el recorrido argentino hasta la final, aunque su actuación quedó opacada por el incidente ocurrido tras la derrota frente a España.

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