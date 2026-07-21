 Manifestantes bloquean paso en calzada Roosevelt
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Manifestantes bloquean paso en calzada Roosevelt por alza a combustibles

Un grupo de taxistas expresa rechazo al aumento de los precios de la gasolina.

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Bloqueo de taxistas en calzada Roosevelt por alza a precios de combustibles., Municipalidad de Mixco
Bloqueo de taxistas en calzada Roosevelt por alza a precios de combustibles. / FOTO: Municipalidad de Mixco
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Una situación complicada se presenta este martes, 21 de julio, en el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, entre las zonas 2 y 3 del municipio de Mixco, Guatemala, donde un grupo de manifestantes mantiene cerrado el paso como medida de rechazo ante el incremento al precio de los combustibles.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades de tránsito de la localidad, se trata de taxistas y conductores de otras clases de vehículos que han atravesado varias unidades en la vía pública, lo cual genera complicaciones para que los usuarios puedan avanzar por ese tramo.

Se dio a conocer que los manifestantes mantienen presencia en los carriles en ambos sentidos, es decir, con dirección a la Ciudad de Guatemala y a sectores de Mixco y de la ruta Interamericana.

Esta complicada situación surge después de que, tras finalizar el subsidio, el mercado de los combustibles reflejó un marcado incremento, con el galón en aproximadamente Q40, tanto para el diésel como para la gasolina. 

Tránsito complicado

El bloqueo comenzó pasado las 07:00 de la mañana, específicamente frente al ingreso a la colonia Molino de Las Flores, por lo que hasta este momento se han formado largas filas de vehículos, pues el tránsito está completamente detenido.

"Esta manifestación está generado ya un impacto bastante fuerte, en especial por tratarse de la hora pico, donde se tiene la mayor acumulación vehicular.  Por favor, tómelo muy en cuenta y busque las vías alternas", expresó Roger Escalante, gerente de la Entidad Mixqueña de Transporte y Tránsito (Emixtra).

Añadió que en el descenso, en la ruta Interamericana, se generan complicaciones. De igual manera, está complicada la movilidad para quienes van en ascenso. Por ello, señaló que quienes se dirigen hacia el occidente deben tomar en cuenta estas complicaciones. "Si proviene de San Lucas y desciende sobre ruta Interamericana. puede tomar como ruta alterna el bulevar San Cristóbal, con dirección hacia la Ciudad de Guatemala", explicó.

El funcionario señaló que el personal de la entidad de tránsito mantiene presencia en el punto donde se encuentra el bloqueo para atender esta situación. Además, ya se hizo presente la Policía Nacional Civil para intentar dialogar con los manifestantes y buscar liberar lo antes posible el paso vehicular.

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