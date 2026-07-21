 Vinícius Jr. reaparece con una imagen irreconocible
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Vinícius Jr. reaparece con una imagen irreconocible

El futbolista brasileño se sometió a una armonización facial, un procedimiento estético con ácido hialurónico que rápidamente se volvió tema de conversación.

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Celebración de Vinícius Júnior ante Escocia en el Mundial 2026 - EFE
Celebración de Vinícius Júnior ante Escocia en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE
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La reaparición pública de Vinícius Jr. no pasó desapercibida. Después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial de 2026, tras caer frente a Noruega con un doblete de Erling Haaland, el delantero del Real Madrid había mantenido un perfil bajo. Sin embargo, en las últimas horas volvió a captar la atención de los aficionados gracias a unas imágenes que rápidamente se hicieron virales, esta vez por un evidente cambio en su apariencia física.

Aunque el atacante brasileño conservó su estilo característico, con gorra, cadenas y aretes, fueron sus rasgos faciales los que despertaron mayor interés. Vinícius luce ahora una ligera barba y un rostro con un aspecto más definido, lo que generó una avalancha de reacciones en redes sociales. Poco después trascendió que el futbolista se habría sometido a una armonización facial, un procedimiento estético cada vez más popular entre figuras del deporte y el entretenimiento.

¿Qué es lo que se hizo Vinícius?

La armonización facial consiste en un conjunto de tratamientos mínimamente invasivos cuyo objetivo es mejorar el equilibrio y la simetría del rostro sin modificar por completo los rasgos naturales. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el procedimiento realizado al delantero, especialistas señalan que este tipo de intervenciones suele incluir la aplicación de ácido hialurónico en zonas estratégicas, como pómulos, mentón o mandíbula, además de técnicas para perfilar los labios o realizar una rinomodelación no quirúrgica. Estas aplicaciones buscan resaltar las facciones y ofrecer un aspecto más armónico y rejuvenecido.

Hasta el momento, lo único que ha trascendido es que la intervención se llevó a cabo en una reconocida clínica de Brasil y que no representa ningún inconveniente para su preparación física ni para su rendimiento dentro del campo. Mientras el delantero disfruta de sus días de descanso antes de retomar la actividad con el Real Madrid, su nueva imagen continúa siendo tema de conversación entre aficionados y medios, demostrando una vez más el enorme impacto mediático que genera cada paso en la carrera del futbolista brasileño.

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