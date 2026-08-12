Reacciones en redes por extraña escena durante terremoto en Colombia

Un video que circula en redes sociales ha llamado la atención de miles de usuarios en medio de la tragedia provocada por el fuerte terremoto registrado en Colombia. La grabación, captada aparentemente dentro de una vivienda durante el movimiento telúrico, muestra un momento que algunos internautas han relacionado con un supuesto fenómeno paranormal.
Sin embargo, la escena también ha generado explicaciones distintas entre quienes han observado detenidamente las imágenes.
En el video se observa a una joven despertando a a su abuela que se encontraba descansando en una habitación. Ante la intensidad del sismo, la joven intenta apresurarla para que abandone el lugar, mientras la mujer busca ponerse algunas prendas y calzado antes de salir.
La joven finalmente se retira de la habitación, mientras la adulta mayor camina lentamente hacia la salida. En ese momento, el movimiento provocado por el terremoto hace que la puerta de un ropero se abra y deje a la vista una figura de tonalidades blancas y oscuras.
La aparición generó inquietud entre los usuarios, algunos de los cuales aseguraron que parecía observarse un rostro o una figura humana. Otros, en cambio, plantearon una explicación mucho más sencilla y señalaron que podría tratarse de algún objeto almacenado dentro del mueble, como un recipiente de productos de higiene, cuya apariencia cambió debido al movimiento, la iluminación y las sombras.
Hasta ahora no existe evidencia que permita afirmar que se trate de un fenómeno paranormal. Por ello, las imágenes deben tomarse con cautela y evitar conclusiones que no puedan ser comprobadas.
Balance tras terremoto en Colombia
El video surge mientras Colombia enfrenta las consecuencias de una tragedia que ha dejado cientos de víctimas. El último balance citado reporta 240 personas fallecidas, 2 mil 595 heridas y cerca de 200 desaparecidas, principalmente en zonas afectadas por el colapso de estructuras.
Más allá de las interpretaciones que ha provocado la grabación, la emergencia recuerda la importancia de centrar la atención en las víctimas, sus familias y las labores de rescate y recuperación que continúan tras el terremoto.