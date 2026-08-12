 Accidente en calzada Aguilar Batres: Motorista fallece
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Motorista fallece en calzada Aguilar Batres; hay cierre de carriles

Debido al accidente no se activaron carriles reversibles y se está utilizando la vía exclusiva del Transmetro para el tránsito regular.

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Un motorista perdió la vida tras un accidente en la calzada Aguilar Batres., PMT de Villa Nueva
Un motorista perdió la vida tras un accidente en la calzada Aguilar Batres. / FOTO: PMT de Villa Nueva
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El conductor de una motocicleta perdió la vida como resultado de un accidente de tránsito ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles, 12 de agosto, en la calzada Aguilar Batres y 49 calle de la zona 12. En el área hay un cierre vehicular parcial y se reportan complicaciones para la circulación.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que los dos carriles principales del sector se encuentran cerrado, por lo que hizo un llamado a los usuarios a buscar rutas alternas y considerar que están suspendidos algunos carriles reversibles.

"El Ministerio Público realiza las diligencias y estamos a pocos minutos de finalizar las mismas, lo que va a provocar que se libere por completo el tránsito en el sector", dijo Henry Quevedo, vocero de la institución.

Impacto en el tránsito

El funcionario explicó que el tránsito lento con dirección hacia el norte supera el kilómetro 17. También compartió que en el sector del Búcaro hacia el bulevar de Cenma no se aplicaron carriles reversibles para no recargar el sector. "Cuando se libere se estarían habilitando los reversibles en el sector del Búcaro, rumbo a la Aguilar Batres", añadió.

También informó que las rutas alternas como el bulevar sur San Cristóbal y Ciudad Real registran alta carga vehicular. En este último tramo sí están funcionando los reversibles y se mantendrán en los horarios establecidos.

Asimismo, se está utilizando la vía exclusiva del Transmetro para que el tránsito fluya de mejor manera rumbo al norte, lo que genera un leve retraso en la movilización de los buses rumbo a la Ciudad de Guatemala.

"La carga vehicular es bastante, así que, por favor, tome en cuenta las recomendaciones que se le brindan. De igual forma, se estará notificando de inmediato cuando concluyan las diligencias y quede completamente libre la circulación del tránsito en este sector", concluyó Quevedo.

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