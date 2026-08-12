 Hagen, figura del triunfo del Columbus Crew ante Pumas
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Nicholas Hagen, figura del triunfo del Columbus Crew ante Pumas

El portero guatemalteco Nicholas Hagen brilló en el triunfo del Columbus Crew ante Pumas, actuación que le valió ser nombrado 'Figura del Partido'.

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Nicholas Hagen en la tanda de penales entre Columbus Crew vs. Pumas - instagram @columbuscrew
Nicholas Hagen en la tanda de penales entre Columbus Crew vs. Pumas / FOTO: instagram @columbuscrew
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El Columbus Crew, con el guardameta guatemalteco Nicholas Hagen bajo los tres palos, consiguió un importante triunfo ante Pumas de México en la Leagues Cup. Luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos reglamentarios, el conjunto de la MLS se impuso en la tanda de penales, donde la actuación del arquero nacional terminó siendo determinante para inclinar la balanza a su favor.

Hagen fue titular, disputó todo el encuentro y recibió el reconocimiento como Figura del Partido por parte de la organización de la Leagues Cup. Durante el tiempo regular respondió cuando fue exigido y protagonizó intervenciones importantes para mantener con vida a su equipo. Sin embargo, su gran momento llegó desde los once metros, escenario en el que demostró personalidad y seguridad para afrontar una definición de alta presión.

Hagen recupera la confianza

El portero guatemalteco logró detener uno de los lanzamientos de Pumas en la tanda de penales, una atajada que terminó siendo clave para que el Columbus Crew se quedara con la victoria. El resultado deja al conjunto estadounidense muy cerca de avanzar a la siguiente ronda del certamen, en una competición que ya conquistó en 2024, precisamente con Hagen como uno de sus guardametas.

La actuación representa además un impulso importante para Hagen, quien no ha contado con la regularidad deseada en el Columbus Crew y cuyas recientes presentaciones con la Selección de Guatemala habían dejado algunas dudas.

En medio de un complicado momento para el fútbol guatemalteco, marcado por resultados adversos tanto en selecciones como en clubes, el arquero nacional comienza a recuperar confianza en un escenario exigente. Su protagonismo ante Pumas puede convertirse en un punto de inflexión para retomar protagonismo y consolidarse nuevamente bajo el arco de su club.

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Nicholas Hagen, portero de Guatemala y del Columbus Crew - instagram @nicholash1

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