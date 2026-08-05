 Hagen volvió a jugar con el Columbus después de varios meses
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Hagen volvió a jugar con el Columbus Crew después de varios meses

Después de casi tres meses, Nicholas Hagen volvió a jugar con el Columbus Crew y lo hizo en el triunfo 3-1 sobre Atlas, en el debut del equipo de Ohio en la Leagues Cup 2026.

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Nicholas Hagen, portero de Guatemala y del Columbus Crew - instagram @nicholash1
Nicholas Hagen, portero de Guatemala y del Columbus Crew / FOTO: instagram @nicholash1
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Nicholas Hagen volvió a defender la portería del Columbus Crew luego de casi tres meses de ausencia en partidos oficiales con el conjunto de Ohio. El guardameta guatemalteco fue titular este martes en el triunfo por 3-1 sobre el Atlas de México, en el debut de su equipo dentro de la Leagues Cup 2026. El Crew dominó el compromiso de principio a fin y, aunque el marcador pudo ser más amplio, el regreso del arquero nacional fue una de las noticias más destacadas de la jornada.

El reciente cumpleaños número 30 de Hagen coincidió con un esperado regreso a la competencia. Su anterior aparición con el Columbus Crew se remontaba al 20 de mayo, cuando fue pieza clave en la victoria por 1-0 frente al New York City en los cuartos de final de la US Open Cup. Desde entonces, el guardameta fue convocado de manera constante para los encuentros de la Major League Soccer, pero permaneció en el banquillo como suplente del titular Patrick Schulte, sin volver a sumar minutos oficiales.

Hagen volvió a la actividad

Durante ese período sin actividad con su club, Hagen únicamente disputó un compromiso con la Selección de Guatemala. El arquero participó en el amistoso del 7 de junio frente a Ecuador, encuentro que terminó con derrota de 3-0 para el combinado nacional. A pesar de la falta de continuidad en el Columbus Crew, el cuerpo técnico ha mantenido la confianza en el guatemalteco como una alternativa confiable cuando el calendario exige rotaciones.

En la presente temporada, Nicholas Hagen acumula cuatro partidos oficiales con el Columbus Crew: tres correspondientes a la US Open Cup y uno en la Leagues Cup. Mientras tanto, Patrick Schulte ha sido el encargado de custodiar el arco durante los 18 encuentros de la MLS, consolidándose como el titular habitual. No obstante, el regreso de Hagen representa una oportunidad para mantenerse en ritmo de competencia y seguir demostrando que está preparado para responder cuando el equipo requiera de sus servicios.

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Nicholas Hagen, portero del Columbus Crew - Instagram

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