 Hagen vive momento inesperado previo al Ecuador-Guatemala
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Nicholas Hagen vive momento inesperado previo al Ecuador-Guatemala

El portero de la Selección Nacional de Guatemala puso en apuros al cuerpo técnico de la "Bicolor".

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Nicholas Hagen fue obligado a cambiarse de camisola previo al duelo amistoso entre Guatemala y Ecuador
Nicholas Hagen fue obligado a cambiarse de camisola previo al duelo amistoso entre Guatemala y Ecuador / FOTO: @ColumbusCrew
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El inicio de partido amistoso premundialista entre la selección de Ecuador y Guatemala tuvo un retraso dado que el portero de los chapines, Nicholas Hagen, tuvo que cambiarse de camisola dada la similitud en tonalidad con la casada de los ecuatorianos.

Antes de comenzar el partido, el árbitro se dirigió a Nicholas Hagen y le explicó la situación, lo que obligó al cuerpo técnico de la "Bicolor" a buscar la camisola alternativa, la cual se encontraba en el área de camerinos.

En ese momento, fue el utilero de la Selección Nacional, Óscar "El Chino" Pelén, quien corrió a buscarla, y tras unos minutos de espera, llegó con la nueva indumentaria, una de color morada.

La situación fue fuertemente criticada por la televisión ecuatoriana, que, reiteró que había existido un error cuando con anticipo se realiza un congresillo para definir los colores de la indumentaria, y no se percataron que el uniforme de Hagen, un amarillo suave, tenía mucha similitud con la de los ecuatorianos.

Amistoso en Estados Unidos

En el ScottsMiracle-Gro Field, de Columbus, Ohio, Estados Unidos, las selecciones de Guatemala y Ecuador se miden en un duelo amistoso previo a la participación de la "Tricolor" en la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde el primer partido se jugará el 11 de junio entre México y Sudáfrica.

Por su parte, los guatemaltecos salieron este domingo a escena para tener su cuarto duelo amistoso del año, donde los números han sido negativos para el elenco que dirige técnica y tácticamente el mexicano Luis Fernando Tena.

Guatemala arrancó el año (enero) enfrentando a Canadá y fue derrotada 1-0, luego vino una segunda presentación ante Argelia, donde el combinado chapín perdió 7-0, el resultado más abultado en la era de Luis Fernando Tena, quien no dirigió ese duelo por problemas de salud.

Luego, en junio, el pasado 4 se jugó ante República Checa y se cayó por tercera vez, 3-1. Y este domingo 7 de junio, Guatemala enfrenta a Ecuador, que al cierre de la primera parte ya le ganaba a los centroamericanos. 

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