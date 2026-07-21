 VIDEO. Incendio consume vehículos en ruta al Atlántico
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VIDEO. Plataforma que trasladaba vehículos se incendia en ruta al Atlántico

Las pérdidas materiales fueron calculadas en aproximadamente Q500 mil.

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Al menos tres vehículos que eran trasladados en la plataforma fuero consumidos en su totalidad por las llamas tras un incendio en ruta al Atlántico., Bomberos Voluntarios
Al menos tres vehículos que eran trasladados en la plataforma fuero consumidos en su totalidad por las llamas tras un incendio en ruta al Atlántico. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada de este martes, 21 de julio, se registró una emergencia en el kilómetro 71 de la ruta a el Atlántico, en jurisdicción del municipio de Guastatoya, El Progreso, donde un vehículo de transporte de carga se prendió en llamas.

De acuerdo con el reporte compartido por los Bomberos Voluntarios, se trataba de una plataforma tipo "tacuasina", en la cual eran trasladados varios vehículos. Sin embargo, por causas todavía no establecidas, fue consumida por el fuego.

La institución fue alertada acerca de un incendio vehicular que se estaba registrando en el referido punto, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades correspondientes para dar respuesta a este incidente y poder atender a posibles afectados.

La oportuna intervención de los técnicos en urgencias médicas permitió combatir este siniestro, el cual dejó al menos tres vehículos quemados en su totalidad.

El hecho no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Las pérdidas fueron estimadas en 500 mil quetzales.

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