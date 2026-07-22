 El FBI incauta dispositivos de Tapia y dirigentes de la AFA
Deportes

El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFA

Un operativo del FBI retrasó el regreso de la comitiva de la AFA tras incautar celulares y computadoras de Claudio Tapia por una investigación en Estados Unidos.

Compartir:
Claudio Tapia junto a Gianni Infantino - X @tapiachiqui
Claudio Tapia junto a Gianni Infantino / FOTO: X @tapiachiqui
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en un escándalo de alcance internacional luego de que el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, fuera demorado por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, poco antes de abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires junto a parte de la delegación de la Selección Argentina. Durante el procedimiento, las autoridades estadounidenses incautaron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos tanto del dirigente como de integrantes de la comitiva, una medida que provocó un retraso de más de dos horas en la salida del vuelo chárter.

El operativo forma parte de una investigación que lleva adelante el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la estructura utilizada para administrar contratos comerciales internacionales de la AFA. En el centro de la pesquisa aparece Tourprodenter LLC, empresa registrada en Florida y señalada como agente exclusivo de la asociación para gestionar acuerdos de patrocinio, partidos amistosos y derechos televisivos. De acuerdo con la documentación judicial, Tapia también fue citado a declarar ante una corte federal del sur de Florida y deberá entregar información relacionada con esa sociedad y con otras personas vinculadas a las operaciones investigadas.

Escándalo en la AFA de Chiqui Tapia

Las autoridades estadounidenses buscan reconstruir el recorrido de fondos que superarían los 300 millones de dólares y determinar si existieron maniobras que puedan constituir delitos financieros bajo la legislación de ese país. La investigación analiza movimientos realizados a través de diversas entidades bancarias y el papel de varias sociedades que habrían recibido transferencias millonarias en un corto período de tiempo. Por el momento, los fiscales aclaran que la causa se encuentra en una etapa preliminar y que las diligencias realizadas no representan una imputación formal contra Tapia ni contra los demás involucrados.

La incautación de dispositivos electrónicos marca, sin embargo, un avance significativo en la investigación, ya que permitirá a los investigadores examinar comunicaciones, documentos y registros digitales para contrastarlos con la información bancaria y societaria recopilada. Mientras la AFA permanece bajo el foco de las autoridades estadounidenses, el caso amenaza con convertirse en uno de los episodios institucionales más delicados que ha enfrentado el fútbol argentino en los últimos años, a la espera de que la Justicia determine si existen responsabilidades penales derivadas de las operaciones comerciales bajo investigación.

Foto embed
Claudio Tapia, presidente de la AFA - EFE

En Portada

Manifestantes bloquean áreas de Villa Canales y San Miguel Petapat
Nacionales

Manifestantes bloquean áreas de Villa Canales y San Miguel Petapa

10:45 AM, Jul 22
Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministrost
Nacionales

Procurador general advierte riesgo de paralización del Ejecutivo por interpelación simultánea de ministros

10:06 AM, Jul 22
Pronostica lluvias por influencia de onda del este t
Nacionales

Pronostica lluvias por influencia de onda del este

07:49 AM, Jul 22
Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquezt
Nacionales

Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

08:46 AM, Jul 22
El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFAt
Deportes

El FBI incauta dispositivos de Claudio Tapia y dirigentes de la AFA

10:24 AM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar