 Piden ayuda para guatemalteco herido por agentes del ICE
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Piden ayuda para guatemalteco herido por agentes del ICE

El guatemalteco fue agredido en Atlanta, Georgia, cuando supuestamente intentaba huir de los agentes de migración.

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Marco Antonio Roblero Pérez internado en un hospital de Atlanta. , GoFundMe
Marco Antonio Roblero Pérez internado en un hospital de Atlanta. / FOTO: GoFundMe
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El guatemalteco, Marco Antonio Roblero Pérez, de 25 años, se encuentra internado en un hospital de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, luego de ser agredido por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). 

Roblero Pérez se dirigía a trabajar el pasado 18 de julio; sin embargo fue interceptado por agentes de ICE, quienes lo golpearon hasta dejarlo con fractura de nariz, dientes rotos y hematomas en ambos brazos, relato la familia a la cadena Univision.

El guatemalteco también sufrió descargas eléctricas con una pistola taser. "Empezó a llorar, decía que le dolía mucho la cara, que le habían sacado los dientes y que le costaba respirar", relató Jennifer Pérez, prima de Roblero Pérez. 

El ICE, por su parte, asegura que Roblero intentó huir "de forma peligrosa" y que el uso de la fuerza fue necesario para evitar que se lanzara contra el tráfico.

Según el relato de su prima, varios agentes se abalanzaron sobre él en el suelo, cuando intentó huir. "Cayó al suelo y se subieron encima de él. Le golpearon la cara y también lo electrocutaron".

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que Roblero empujó la puerta de su vehículo contra un automóvil conducido por un agente, causando daños, y que huyó hacia una carretera muy transitada. Por lo que los agentes utilizaron una pistola eléctrica para "evitar que se lanzara contra el tráfico".


Roblero permanece hospitalizado con custodia de los agentes de migración. Su familia ha denunciado que no sabe si está recibiendo la atención médica adecuada

A través de GoFund, familiares comenzaron una campaña para recolectar fondos que serán destinados a la familia de Roblero.

"Mi primo es una persona increíble y no es un criminal. Lo que le hicieron no estaba bien y necesitamos justicia para su caso.", indica la petición de la familia en GoFund. 

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