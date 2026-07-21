 Guatemala espera 78 mil turistas salvadoreños en agosto
Nacionales

Guatemala prevé recibir 78 mil turistas salvadoreños por las Fiestas Agostinas

Entre la oferta que plantea el Inguat, se incluyen la 'Ruta de la Tradición y Aventura' y la 'Ruta del Caribe y la Fe'.

Compartir:
salvadorenos-semana-santa-8-abril-2023.jpg,
salvadorenos-semana-santa-8-abril-2023.jpg / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala espera recibir unos 78 mil turistas salvadoreños durante las Fiestas Agostinas, que se celebran del 1 al 6 de agosto próximo en el vecino país, para lo cual ha diseñado tres rutas temáticas y un plan de asistencia fronteriza, informaron este martes fuentes oficiales.

Las Fiestas Agostinas, dedicadas al Divino Salvador del Mundo, patrono de San Salvador, constituyen el periodo de mayor flujo migratorio vacacional desde El Salvador hacia el territorio guatemalteco.

Según registros del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), en 2024 ingresaron 78.047 visitantes salvadoreños y en 2025 la cifra alcanzó los 78.576.

El Inguat detalló en un comunicado que la oferta incluye la 'Ruta de la Tradición y Aventura', la cual integra la capital del país, la ciudad colonial de Antigua Guatemala (centro) y el turístico lago de Atitlán (oeste).

En este trayecto los viajeros pueden combinar compras, gastronomía, patrimonio histórico, fincas de café, miradores y actividades familiares, además de recorridos en lancha por los municipios de Panajachel, San Juan La Laguna, San Marcos La Laguna, San Pedro La Laguna y Santiago Atitlán.

Por su parte, la 'Ruta del Caribe y la Fe' comienza en Esquipulas (este), un destino de especial significado religioso para Centroamérica, y se extiende hacia los departamentos de Zacapa (este), Izabal (noreste) y Petén (norte).

El itinerario abarca visitas a la Basílica del Santo Cristo de Esquipulas, la fortaleza colonial del Castillo de San Felipe de Lara, el sitio arqueológico maya de Quiriguá, el enclave ecoturístico de Río Dulce, la localidad afrodescendiente garífuna de Livingston, las playas del Caribe guatemalteco, la Isla de Flores y el Parque Nacional Tikal.

* Le puede interesar:

Taxistas bloquean paso en calzada Atanasio Tzul, zona 12

Los manifestantes obstaculizan con un autobús y con otros vehículos el tránsito en ese sector.

Plan de prevención y asistencia a turistas

"El Departamento de Asistencia al Turista implementará un plan de prevención y asistencia en los cuatro puestos fronterizos principales con El Salvador, que incluye monitoreo de rutas y acompañamientos seguros con la Policía Nacional Civil", indicó la institución estatal.

Guatemala y El Salvador mantienen una estrecha relación comercial y turística, favorecida por la proximidad geográfica y el libre tránsito establecido en el Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4).

En Portada

Subsidio o aumento del pasaje: gremios del transporte plantean salidas a la crisist
Nacionales

Subsidio o aumento del pasaje: gremios del transporte plantean salidas a la crisis

10:42 AM, Jul 21
Taxistas bloquean distintos puntos en la capital y Villa Nuevat
Nacionales

Taxistas bloquean distintos puntos en la capital y Villa Nueva

11:05 AM, Jul 21
CC da trámite a amparo contra interpelaciones simultáneas a ministrost
Nacionales

CC da trámite a amparo contra interpelaciones simultáneas a ministros

01:34 PM, Jul 21
El padre de Mac Allister revela qué pasó en el vestuario de Argentina durante la final del Mundialt
Deportes

El padre de Mac Allister revela qué pasó en el vestuario de Argentina durante la final del Mundial

10:01 AM, Jul 21
Día Mundial del Perro: estas son las 10 razas más inteligentes, según la cienciat
Tendencias

Día Mundial del Perro: estas son las 10 razas más inteligentes, según la ciencia

02:22 PM, Jul 21

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolMessiFIFAEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar