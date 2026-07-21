Taxistas bloquean la capital y Villa Nueva

El tránsito presenta complicaciones este martes, 21 de julio, en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños debido a que grupos de manifestantes mantienen bloqueado el paso en áreas de la calzada Atanasio Tzul y la avenida Petapa, zona 12.
De acuerdo con la información compartida por la Policía Municipal de Tránsito (PMT) capitalina, se trata de taxistas que obstaculizaron con un autobús y otros vehículos estos puntos, que generalmente registran alta afluencia.
Jornada de bloqueos
En horas de la mañana, un grupo de taxistas también bloqueó la calzada Roosevelt y generó serias complicaciones para la movilidad vehicular en el área. La disposición se implementó para expresar su rechazo al aumento a los precios de los combustibles.
Los manifestantes hicieron peticiones a las autoridades para que busquen respuestas ante la problemática que ha generado el alza de estos productos, cuyo galón ya está en aproximadamente 40 quetzales.
Después de que las fuerzas de seguridad intervinieron en ese punto y se logró la liberación del tramo, se reportó un nuevo bloqueo en la calzada Atanasio Tzul y 42 calle, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
El reporte preliminar detalla que estarían buscando detener el tránsito en ambas pistas. Por el momento, una unidad de transporte de pasajeros se encuentra bloqueando el paso por completo en el tramo hacia el norte. Mientras que solo hay un carril cerrado (el izquierdo) hacia el sur.
Las autoridades de tránsito le dan seguimiento a esta situación para buscar que los usuarios se vean afectados en el menor grado posible, mientras se mantiene esta medida de hecho.
En el área hay presencia de la Policía Nacional Civil, cuyo personal ha dialogado con los manifestantes y se ha empezado a permitir el paso temporal, 20 minutos por cada sentido, para no mantener completamente detenida la movilidad vehicular.
Otros puntos cerrados
Mientras se monitoreaba la complicada situación en la calzada Roosevelt, las autoridades de tránsito capitalinas determinaron que se implementó un nuevo bloqueo en la zona 12, esta vez en la avenida Petapa, cerca del Irtra.
Los taxistas colocaron vehículos sobre la carretera para impedir la circulación vehicular, lo que ha generado que se formen largas filas.
En la cuchilla de Ciudad Real 1, con dirección a Villa Nueva, San Miguel Petapa, Boca del Monte y Villa Canales, también hay dos buses del transporte extraurbano y taxis tapando el paso vehicular.
En este contexto, se ha recomendado a los usuarios buscar rutas alternas.