 Paso libre en calzada Roosevelt tras bloqueo de taxistas
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Habilitan paso en calzada Roosevelt; manifestantes retiran bloqueo

Al lugar se hicieron presentes elementos de la PNC para dialogar con los taxistas que mantenían cerrado el kilómetro 15.

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La PNC mantiene presencia en el km 15 de la calzada Roosevelt, donde ya fue retirado el bloqueo que mantenían taxistas., Tránsito Mixco
La PNC mantiene presencia en el km 15 de la calzada Roosevelt, donde ya fue retirado el bloqueo que mantenían taxistas. / FOTO: Tránsito Mixco
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Después de horas de mantener cerrado el kilómetro 15 de la calzada Roosevelt, el paso quedó completamente liberado, lo que ha permitido que empiecen a movilizarse los automovilistas que habían quedado varados en el sector debido a una protesta que mantenía un grupo de taxistas en rechazo al alza a los precios de los combustibles.

El cierre comenzó desde la madrugada y generó largas filas en el tránsito en los sectores de Mixco, la Ciudad de Guatemala y la ruta Interamericana, por lo que las autoridades recomendaron a los usuarios buscar rutas alternas para evitar mayores inconvenientes.

Los conductores de los vehículos de alquiler atravesaron varias unidades sobre la carretera, lo que dejó por completo obstaculizada la circulación en ambos sentidos de la ruta.

Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para aplicar los protocolos correspondientes, que comenzaron con buscar sostener un diálogo con los manifestantes que mantenían la medida de hecho.

Con el paso de los minutos, inicialmente se logró que se habilitara un carril para cada sentido de circulación, así que las largas filas de vehículos comenzaron a movilizarse. Así se mantuvo la circulación hasta que, finalmente, se confirmó que quedó completamente liberada la vía.

A pesar de que ya no se tienen obstáculos específicos en el mencionado sector, ese punto y las áreas aledañas se mantienen con alta carga vehicular debido al impacto que tuvo el cierre que implementaron los taxistas. En ese contexto, las autoridades han solicitado a quienes transitan por la zona que tomen las precauciones necesarias.

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