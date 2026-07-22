 Pronóstico: Lluvias por Influencia de Onda del Este
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Pronostica lluvias por influencia de onda del este

Según el Insivumeh, los efectos de este fenómeno se presentarían principalmente en cinco regiones.

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Las lluvias continuarán al finalizar la tarde del sábado, según el Insivumeh. / FOTO: Archivo.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó este miércoles 22 de julio que una onda del este afecta el clima nacional, trayendo altas temperaturas y posibilidad de lluvias en diversos puntos del país.

Desde el centro de monitoreo, Cleofas Culajay, pronosticador de la institución, explicó que la influencia de este fenómeno se mantiene en el sur del territorio guatemalteco, facilitando el ingreso de humedad desde el sur hacia el centro. Esta condición genera lluvias distribuidas especialmente en regiones como Boca Costa, Pacífico, Caribe, sur de Petén y la Franja Transversal del Norte.

Lluvias asociadas a sistemas de humedad

El experto indicó que la principal causa de las lluvias pronosticadas para hoy es el ingreso de humedad relacionado con el paso de la onda del este. Las precipitaciones podrían manifestarse en diferentes horarios del día, impactando tanto en áreas costeras como en el interior del país.

Por aparte, detalló que la tormenta tropical Berta, ubicada actualmente frente a las costas de Estados Unidos, se monitorea de manera constante. Sin embargo, por la posición y trayectoria que mantiene este sistema, no representa amenaza para Guatemala en este momento.

Temperaturas máximas para este miércoles

Culajay detalló que las temperaturas máximas previstas para la jornada alcanzarán entre 34 y 36 grados Celsius en zonas del norte, Caribe, valles del oriente, Pacífico y Boca Costa. En el altiplano central, el termómetro podría subir hasta los 27 grados, mientras que en el occidente la temperatura oscilará entre los 24 y 25 grados.

Estos registros refuerzan la recomendación a la población de tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente en áreas donde se alcanzan los valores más altos. Se recomienda a las personas mantenerse hidratadas y evitar la exposición prolongada al sol en horas punta.

El Insivumeh insistió en la importancia de que los ciudadanos se mantengan informados sobre las condiciones climáticas y sigan las orientaciones oficiales para prevenir incidentes causados por cambios atmosféricos repentinos.

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