El portero mexicano Guillermo Ochoa anuncia su retiro

Después de formar parte de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Guillermo Ochoa decidió poner fin a su histórica carrera y colgar definitivamente los guantes.

Guillermo Ochoa puso punto final a una de las carreras más emblemáticas en la historia del futbol mexicano. Este 21 de julio de 2026, el histórico guardameta anunció oficialmente su retiro del futbol profesional mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales, cerrando una trayectoria de más de dos décadas en la que se convirtió en referente de la Selección Mexicana y en uno de los porteros más importantes que ha dado el país. Su último encuentro como profesional fue el pasado 24 de junio, cuando ingresó de cambio por Raúl Rangel en la victoria de México por 3-0 sobre República Checa durante la tercera jornada de la Copa del Mundo 2026.

En su mensaje de despedida, Ochoa recordó con emoción todo lo que significó defender la portería de sus equipos y del Tricolor. "Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección, y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Ser portero es saber que puedes estar 90 minutos esperando, porque quizás habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento, no puedes dudar de ti", expresó el arquero, cuyas actuaciones en los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 quedaron grabadas entre las páginas más memorables del futbol mexicano.

La trayectoria de Guillermo Ochoa

La historia profesional de Ochoa comenzó el 15 de febrero de 2004 con el América, donde rápidamente se consolidó como titular y conquistó el Clausura 2005, el único título de Liga MX de su carrera. Su talento también le abrió las puertas de la Selección Mexicana, con la que disputó 154 partidos, mantuvo su portería invicta en 64 ocasiones y conquistó seis títulos de la Copa Oro, una Liga de Naciones de la CONCACAF y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, hizo historia al convertirse en el único futbolista mexicano que formó parte de seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, aunque tuvo actividad en cuatro de ellas.

A nivel de clubes también dejó una huella importante al ser uno de los primeros porteros mexicanos en consolidar una larga trayectoria en Europa. Tras su paso por el Ajaccio de Francia, defendió los colores del Málaga y Granada en España, Standard Lieja de Bélgica, Salernitana de Italia, AVS de Portugal y AEL Limassol de Chipre, equipo con el que cerró su carrera.

En total disputó 788 partidos a nivel de clubes, registró 194 porterías imbatidas y recibió 1,096 goles, mientras que con la Selección acumuló 154 encuentros y cinco arcos en cero en Copas del Mundo. Con su retiro, Guillermo Ochoa deja un legado difícil de igualar y una carrera que será recordada como una de las más brillantes en la historia del futbol mexicano.

Ochoa hace historia con seis Mundiales. - Instagram / yosoy8a

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