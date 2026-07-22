PGN explica amparo sobre interpelaciones a ministros

El procurador Julio Saavedra, fue entrevistado en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, donde abordó la reciente acción legal relacionada con la interpelación simultánea de ministros y explicó los argumentos del amparo presentado por la Procuraduría General de la Nación (PGN). Saavedra enfatizó que la iniciativa busca evitar la paralización del Organismo Ejecutivo ante la posibilidad de que 14 ministros sean interpelados en paralelo por el Congreso de la República.
El amparo presentado solicita que el ejercicio del derecho de interpelación no comprometa el funcionamiento ni la independencia del Ejecutivo. Saavedra aclaró que no se pretende impedir la fiscalización a los ministros, sino organizar el proceso para que no se detenga la administración pública.
Según detalló, el amparo persigue "evitar la subordinación de un organismo a otro" y, por ello, la acción se dirige a la Junta Directiva del Congreso, encargada de programar las interpelaciones.
La importancia de la institucionalidad
Durante la entrevista, el procurador resaltó la gravedad que supondría la parálisis del Ejecutivo ante la simultaneidad de interpelaciones y justificó la presentación del amparo como una medida en defensa de los intereses del Estado y la continuidad de los servicios públicos. "No puede permitirse el funcionamiento ineficiente del Ejecutivo solo por privilegiar el derecho constitucional de interpelar", indicó Saavedra.
Saavedra sostuvo que el objetivo no es limitar derechos parlamentarios, sino proteger la eficacia del gobierno y la no subordinación del Ejecutivo al Legislativo. Además, mencionó el rol del abogado del Estado como defensor del equilibrio entre poderes.
"Lo que se busca es garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y de toda la administración pública. Insisto, no se puede poner en riesgo el funcionamiento del organismo del Estado, de la administración centralizada, solo para privilegiar el derecho constitucional que tiene un diputado de pedir una interpelación de un ministro", expresó.
Añadió que no se pide limitar ese derecho, sino organizarlo, formar una calendarización que permita defender el derecho de interpelar de la diputada, pero enfocándose en mantener las funciones del Ejecutivo.
Acción de la PGN en el caso de la USAC
Otro tema abordado fue la situación de la Universidad de San Carlos (USAC) y la intervención de la PGN ante lo que calificó como "muerte académica" de entre 30 y 40 estudiantes. Saavedra explicó que la Procuraduría actuó estratégicamente en el momento adecuado, una vez agotadas las instancias para los directamente afectados, en defensa de los "intereses difusos" de la colectividad.
"No podíamos intervenir desde el inicio, porque entonces hubieran cerrado el camino para defender el interés colectivo", argumentó, señalando que la legitimidad de la defensa de la PGN reside en la afectación global a la colectividad por irregularidades en la USAC, que van desde la vulneración de procesos electorales hasta la toma de decisiones que afectan el derecho a la educación superior.
Confianza en las instituciones ante la crisis
Frente a la desconfianza ciudadana en las instituciones judiciales, Saavedra manifestó que es imprescindible construir institucionalidad y confiar en el sistema, pese a los desafíos y a la frustración ante fallos demorados o sistemas que parecen inoperantes. Insistió en que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal supremo y que la sociedad debe exigir fallos jurídicos de altura.
El procurador comparó la crisis en la USAC con escenarios de colapso institucional en países como Nicaragua y advirtió sobre el riesgo de fortalecer figuras caudillistas que vulneran el Estado de Derecho. Subrayó que los funcionarios deben desempeñar sus labores con apego a la legalidad para evitar caer en la anarquía o en el autoritarismo.
Perspectivas sobre el caso de Mazariegos
Al ser consultado por la posible resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto a la reelección de Walter Mazariegos, Saavedra admitió que "todo es posible", pero resaltó que la PGN seguirá presentando acciones legales fundamentadas en estrategias bien razonadas, evitando la improvisación o la difusión anticipada de sus movimientos legales.
Saavedra concluyó que es crucial mantener la fe en el sistema de justicia y acompañar a los funcionarios que actúan correctamente, insistiendo en la importancia de la persistencia y la coherencia en la defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad nacional.