PGN: CC otorgó amparo contra sentencia que favoreció al exministro José Luis Benito

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó el amparo provisional solicitado por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la sentencia que favoreció a el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito Ruíz, misma que le eximía de garantizar al Estado de Guatemala un resarcimiento efectivo, integral y proporcional al daño ocasionado.
La PGN, informó que con dicha resolución quedan suspendidos provisionalmente los efectos de la resolución que benefició al exministro Benito Ruiz, mientras la Corte resuelve en definitiva el proceso de amparo.
"Esta medida representa un avance significativo en la defensa de los intereses del Estado y reafirma la importancia de que toda decisión judicial observe los principios de justicia, proporcionalidad y reparación efectiva", indicó la PGN, a través de un comunicado.
José Luis Benito, se sometió al procedimiento de aceptación cargos, por lo cual obtuvo una condena conmutable por el caso Libramiento de Chimaltenango, donde se le señaló de cometer una serie de irregularidades relacionadas con esta obra carretera.
La audiencia se llevó a cabo el 17 de diciembre de 2025, en el Juzgado de Mayor Riesgo "D". La jueza Abelina Cruz Toscano evaluó los argumentos expuestos por las partes y aceptó la petición que planteó la defensa para que el caso tomara esa vía.
Al declararse culpable de las anomalías que le atribuía el MP, la togada dictó una sentencia condenatoria de cinco años de prisión conmutables por el delito de fraude.
El abogado de Benito, Jonathan Villatoro, señaló que el Ministerio Público no pudo establecer algún tipo de circunstancia que pudiera dar un agravante. En ese sentido, por razones técnicas, correspondía aplicar una pena mínima, tal como se hizo.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*