CC da trámite a amparo contra interpelaciones simultáneas a ministros

La Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite al amparo promovido por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra la Junta Directiva del Congreso de la República para evitar que se programen de forma simultánea las interpelaciones a los 14 ministros de Estado.
El argumento que expuso en este recurso el Ejecutivo es que la medida de mantener a los funcionarios del gabinete en espera del juicio político podría afectar el funcionamiento de ese Organismo y la prestación de servicios públicos esenciales.