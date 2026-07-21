 Perros Más Inteligentes en el Día Mundial del Perro
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Día Mundial del Perro: estas son las 10 razas más inteligentes, según la ciencia

En el marco del Día Mundial del Perro, expertos recuerdan cuáles son las razas caninas que destacan por su capacidad de aprendizaje, obediencia y resolución de problemas.

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Día del Perro / FOTO: Día del Perro
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Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a reconocer el papel que estos animales desempeñan en millones de hogares alrededor del mundo. Además de celebrar su lealtad y compañía, esta efeméride también pone sobre la mesa una de las preguntas más frecuentes entre los amantes de los canes: ¿cuáles son las razas de perros más inteligentes?

La clasificación más reconocida proviene del psicólogo e investigador Stanley Coren, profesor de la Universidad de Columbia Británica y autor del libro The Intelligence of Dogs. Su estudio evaluó la inteligencia de trabajo y obediencia de más de un centenar de razas, tomando en cuenta la rapidez con la que aprenden nuevas órdenes y la frecuencia con la que las ejecutan correctamente.

Las 10 razas de perros más inteligentes

1. Border Collie

Considerado el perro más inteligente del mundo, destaca por su extraordinaria capacidad para aprender comandos en pocas repeticiones y resolver problemas de manera independiente.

2. Caniche (Poodle)

Además de su elegante apariencia, sobresale por su facilidad para el entrenamiento y su gran memoria.

3. Pastor Alemán

Es una de las razas preferidas para labores policiales, de rescate y asistencia gracias a su inteligencia, disciplina y lealtad.

4. Golden Retriever

Su facilidad para aprender y su excelente relación con las personas lo convierten en uno de los perros de servicio más utilizados.

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La plataforma dejará de ser compatible con varios modelos antiguos debido a una actualización tecnológica.

5. Dóberman

Combina rapidez, obediencia y una gran capacidad para ejecutar tareas complejas.

6. Pastor de Shetland

Conocido también como Sheltie, aprende con rapidez y destaca en competencias de agilidad y obediencia.

7. Labrador Retriever

Su carácter amigable y su facilidad de aprendizaje lo hacen ideal como perro guía y de apoyo emocional.

8. Papillón

Aunque es de tamaño pequeño, sorprende por su agilidad mental y su capacidad para aprender trucos.

9. Rottweiler

Bien entrenado, demuestra una gran inteligencia y habilidad para desempeñar trabajos de protección y rescate.

10. Pastor Ganadero Australiano

También llamado Australian Cattle Dog, sobresale por su resistencia, energía y notable capacidad para resolver problemas.

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