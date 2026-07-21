Perros Más Inteligentes en el Día Mundial del Perro

Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha dedicada a reconocer el papel que estos animales desempeñan en millones de hogares alrededor del mundo. Además de celebrar su lealtad y compañía, esta efeméride también pone sobre la mesa una de las preguntas más frecuentes entre los amantes de los canes: ¿cuáles son las razas de perros más inteligentes?
La clasificación más reconocida proviene del psicólogo e investigador Stanley Coren, profesor de la Universidad de Columbia Británica y autor del libro The Intelligence of Dogs. Su estudio evaluó la inteligencia de trabajo y obediencia de más de un centenar de razas, tomando en cuenta la rapidez con la que aprenden nuevas órdenes y la frecuencia con la que las ejecutan correctamente.
Las 10 razas de perros más inteligentes
1. Border Collie
Considerado el perro más inteligente del mundo, destaca por su extraordinaria capacidad para aprender comandos en pocas repeticiones y resolver problemas de manera independiente.
2. Caniche (Poodle)
Además de su elegante apariencia, sobresale por su facilidad para el entrenamiento y su gran memoria.
3. Pastor Alemán
Es una de las razas preferidas para labores policiales, de rescate y asistencia gracias a su inteligencia, disciplina y lealtad.
4. Golden Retriever
Su facilidad para aprender y su excelente relación con las personas lo convierten en uno de los perros de servicio más utilizados.
5. Dóberman
Combina rapidez, obediencia y una gran capacidad para ejecutar tareas complejas.
6. Pastor de Shetland
Conocido también como Sheltie, aprende con rapidez y destaca en competencias de agilidad y obediencia.
7. Labrador Retriever
Su carácter amigable y su facilidad de aprendizaje lo hacen ideal como perro guía y de apoyo emocional.
8. Papillón
Aunque es de tamaño pequeño, sorprende por su agilidad mental y su capacidad para aprender trucos.
9. Rottweiler
Bien entrenado, demuestra una gran inteligencia y habilidad para desempeñar trabajos de protección y rescate.
10. Pastor Ganadero Australiano
También llamado Australian Cattle Dog, sobresale por su resistencia, energía y notable capacidad para resolver problemas.