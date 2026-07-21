Trasportistas hacen planteamientos por alza al diésel

La situación financiera del transporte público en Guatemala y en Mixco ha generado preocupación entre los gremios del sector, quienes emitieron una carta abierta dirigida al presidente Bernardo Arévalo para exigir la reactivación inmediata de la mesa de diálogo con el Gobierno y la implementación de una compensación económica temporal.
Durante el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, representantes de dos gremios clave detallaron las dificultades que atraviesan. Estuardo González, vocero de la Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (CATUG), explicó que la compensación económica a la que se refieren en el documento es un subsidio temporal para contrarrestar el incremento continuo del precio de los combustibles.
Para González, la medida permitiría sostener las operaciones mientras se estabilizan los precios del diésel y otros insumos esenciales. Subrayó que el sector ya agotó las vías administrativas con las autoridades, pero no recibió respuestas concretas. Advirtió que, de no encontrar soluciones, se verán obligados a incrementar las tarifas, lo que afectaría directamente a los usuarios.
Postura de las rutas cortas: liberar tarifas en vez de subsidios
Por su parte, Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas (Gretrucex), expuso la dificultad de mantener las tarifas actuales frente al encarecimiento de los costos operativos. Sugirió eliminar los controles de precios y trasladar el alza directamente a los usuarios.
Chin recalcó que el precio de los combustibles sube incluso antes del arribo de los embarques y que el gobierno no ha actualizado las tarifas desde 2013. Sostuvo que existen más de 20 mil kilómetros de carreteras en Guatemala, lo que complica la fijación de tarifas únicas y agrava la situación financiera de los operadores.
En respuesta a críticas sobre la permanencia de tarifas altas cuando bajan los precios del combustible, Chin aclaró que otros insumos como repuestos, lubricantes y llantas también sufren fuertes incrementos, lo que impide reducir los precios para los usuarios.
¿Posibles aumentos de tarifa?
La discrepancia entre los gremios se centra en si solicitar subsidio o liberar tarifas. González destacó que la municipalidad de Mixco y la Procuraduría de los Derechos Humanos mostraron voluntad de diálogo, pero no ofrecieron soluciones concretas, por lo que los transportistas consideran inevitable recurrir a ajustes tarifarios si no reciben auxilio.
Chin puso como ejemplo una de sus rutas: la tarifa subió de cinco a siete quetzales ante la presión de los costos. También subrayó que muchas tarifas se cobran de forma plana, sin considerar la distancia real, lo que afecta a los usuarios que hacen recorridos más cortos.
Municipalidad de Mixco: vigilancia y control ante la crisis
Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, precisó durante la entrevista que la tarifa oficial en Mixco se ha mantenido en cinco quetzales, aunque en contextos de crisis llegó a siete, utilizando tarjetas electrónicas de prepago.
Espinoza recordó que, durante manifestaciones anteriores, los precios del transporte informal se elevaron drásticamente, llegando hasta quince quetzales de Mixco a la zona uno, e incluso hasta cincuenta quetzales a destinos más alejados.
Contexto de noticias y economía
La inestabilidad en el sector transporte se produce en un entorno marcado por incertidumbre económica y aumentos internacionales en el precio del petróleo. Además del costo del combustible, preocupan los incrementos en insumos derivados del petróleo, lo que pone en jaque la viabilidad de mantener un transporte público accesible sin intervención estatal.