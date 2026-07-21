Trágica muerte de Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs. Kong

Hollywood despertó con una noticia que ha conmocionado a la industria cinematográfica y a millones de seguidores del MonsterVerse. Kaylee Hottle, la joven actriz que dio vida a Jia en las películas Godzilla vs. Kong, falleció este 21 de julio tras verse involucrada en un accidente automovilístico ocurrido en el estado de Maryland, Estados Unidos.
Aunque su carrera apenas comenzaba, Hottle ya era considerada una de las jóvenes promesas del cine gracias a su carisma, talento y a la representación que brindó a la comunidad sorda en una de las franquicias más exitosas del cine de acción y ciencia ficción.
La noticia provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde fanáticos, actores y organizaciones dedicadas a la comunidad sorda lamentaron profundamente su fallecimiento.
¿Qué se sabe sobre su muerte?
De acuerdo con la información confirmada por su padre, Joshua Hottle, la actriz sufrió un grave accidente automovilístico en Frederick, Maryland.
Su padre explicó, mediante una transmisión en vivo en Lengua de Señas Americana (ASL), que recibió una llamada informándole del accidente y, poco después, las autoridades le comunicaron que el corazón de Kaylee dejó de latir mientras era trasladada de emergencia a un hospital.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias del accidente y las investigaciones continúan en curso.
Una estrella que rompió barreras
Kaylee Hottle nació el 1 de mayo de 2007 y pertenecía a una familia integrada por varias generaciones de personas sordas.
Desde muy pequeña dominó la Lengua de Señas Americana (ASL), habilidad que terminó convirtiéndose en una parte esencial de su carrera artística.
Su gran oportunidad llegó cuando fue elegida para interpretar a Jia en Godzilla vs. Kong (2021), personaje que estableció un emotivo vínculo con Kong mediante el lenguaje de señas.
Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y el público por la autenticidad con la que representó a una niña sorda, aportando una inclusión poco habitual en las grandes producciones de Hollywood.
El personaje que conquistó al MonsterVerse
Jia rápidamente se convirtió en uno de los personajes más queridos de la franquicia.
La conexión emocional entre la joven y Kong fue uno de los elementos más destacados de la historia y ayudó a darle un tono más humano a las películas.
Gracias al éxito obtenido, Kaylee regresó para interpretar nuevamente al personaje en Godzilla x Kong: The New Empire (2024), donde su participación volvió a recibir elogios tanto de la crítica como de los seguidores de la saga.
Además, apareció en un episodio de la serie Magnum P.I. y anteriormente había participado en campañas publicitarias enfocadas en la inclusión de personas sordas.
Reconocida por su talento
Su trabajo como Jia no solo conquistó al público. La actriz fue nominada a los Saturn Awards en la categoría de Mejor Intérprete Joven por su participación en Godzilla x Kong: The New Empire, consolidándose como una de las nuevas figuras del cine fantástico.
Directores y compañeros de reparto destacaron en distintas ocasiones su profesionalismo, sensibilidad y capacidad para transmitir emociones sin necesidad de utilizar palabras.