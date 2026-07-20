La FIFA investigará a Argentina por incidentes en la final

La FIFA recopilará todos los elementos relacionados con los incidentes posteriores al partido y, tras su evaluación, definirá las acciones pertinentes.

La FIFA decidió abrir una investigación disciplinaria para analizar los incidentes registrados después de la final del Mundial 2026, de acuerdo con información difundida por Sky Sports News. El organismo rector del fútbol mundial revisará los informes arbitrales y las imágenes del encuentro antes de determinar si corresponde aplicar sanciones a integrantes de la selección argentina por los hechos ocurridos tras el pitazo final.

La polémica surgió al término de la prórroga, cuando los jugadores de España ingresaron al terreno de juego del MetLife Stadium para celebrar la conquista de su segunda Copa del Mundo. En medio de la celebración, se produjo un altercado entre futbolistas de ambas selecciones que terminó con momentos de tensión y la expulsión del argentino Leandro Paredes.

Argentina se expone a dura sanción de la FIFA

Uno de los episodios más señalados fue el golpe de Nahuel Molina contra Rodri Hernández, acción que desencadenó una confrontación entre varios jugadores. Además, el integrante del cuerpo técnico argentino Roberto Fabián Ayala quedó involucrado tras un empujón al español Dani Olmo. Estos acontecimientos serán evaluados por la FIFA como parte del proceso disciplinario.

Otro punto que generó controversia fue la actitud de algunos miembros de la delegación argentina durante la ceremonia de premiación, luego de que se difundieran imágenes en las que el equipo no observaba la entrega del trofeo a España. La FIFA analizará todos los elementos disponibles antes de tomar una decisión definitiva, mientras Argentina podría enfrentar sanciones si el organismo considera que existieron conductas contrarias al reglamento.

Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA - Agencia EFE

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