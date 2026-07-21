 ¿Hubo problemas en el vestuario de Argentina en la final?
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El padre de Mac Allister revela qué pasó en el vestuario de Argentina durante la final del Mundial

¿Hubo problemas en el vestuario? El padre de Alexis Mac Allister aclara lo sucedido durante la final.

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Carlos Mac Allister cuenta qué le dijo Alexis sobre el vestuario de Argentina durante la final., Captura de pantalla video de X.
Carlos Mac Allister cuenta qué le dijo Alexis sobre el vestuario de Argentina durante la final. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto clima de tensión en el vestuario de la selección de Argentina durante la final del Mundial 2026 frente a España fueron desmentidas por Carlos Mac Allister, padre del mediocampista Alexis Mac Allister, quien aseguró haber consultado directamente con su hijo para conocer lo que realmente ocurrió.

Tras la derrota de la Albiceleste en la final, comenzaron a difundirse publicaciones que aseguraban que habían existido diferencias entre los jugadores e incluso que el ambiente dentro del camerino no era el mejor. Las especulaciones aumentaron luego de que se viralizara un video de la charla de Lionel Messi con el plantel.

Ante los rumores, Carlos Mac Allister explicó que decidió preguntarle personalmente a Alexis si realmente había ocurrido algún incidente dentro del vestuario.

Le pregunté directamente porque también entré en la duda por todo lo que se estaba diciendo. Si hubiera pasado algo, mi hijo me lo habría contado de inmediato", afirmó el exfutbolista.

"Estaba todo bien", aseguró Alexis Mac Allister,

Según relató, Alexis fue contundente al responder que dentro del vestuario "estaba todo bien" y que nunca existió un conflicto entre los integrantes de la selección argentina.

Carlos Mac Allister también criticó las versiones que surgieron después de la final y consideró que muchas veces resulta difícil aceptar que una derrota puede deberse simplemente a que el rival jugó mejor.

Asimismo, reveló que la conversación previa a salir al campo estuvo enfocada únicamente en aspectos futbolísticos. Explicó que el mensaje fue salir a jugar, mantener la posesión del balón, tocar, triangular y evitar recurrir a pelotazos, descartando que las palabras de Messi tuvieran algún otro significado, como se especuló en redes sociales.

Con estas declaraciones, el padre de Alexis Mac Allister buscó poner fin a las teorías que se difundieron en Internet y aseguró que el plantel argentino permaneció unido durante la final del Mundial, desmintiendo cualquier versión sobre divisiones o conflictos internos en el vestuario.

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