¡Un Mundial gigante! Conmebol quiere 64 selecciones en 2030

El Mundial de 2030 podría romper todos los precedentes si prospera la propuesta de Conmebol de ampliar el torneo a 64 selecciones por única ocasión.

La propuesta de ampliar el Mundial de 2030 a 64 selecciones ha vuelto a abrir el debate sobre el futuro de la máxima competición del fútbol. El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, sostuvo que la edición del centenario representa una oportunidad única para ampliar el número de participantes y convertir el torneo en una celebración global. El campeonato, que tendrá como sedes a Uruguay, Argentina y Paraguay para los encuentros inaugurales, además de España, Marruecos y Portugal como anfitriones principales, marcará los 100 años de la primera Copa del Mundo.

A través de una publicación en la red social X, Domínguez expresó su entusiasmo por la posibilidad de concretar esta iniciativa. "¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió el dirigente, un día después de la final del Mundial disputado este año en México, Estados Unidos y Canadá. La propuesta contempla que la ampliación se aplique por única vez, con el propósito de brindar mayores oportunidades de participación a selecciones de todos los continentes.

¿El Mundial 2030 tendrá 64 selecciones?

El titular de la Conmebol ha defendido esta idea en distintas ocasiones, argumentando que una Copa del Mundo más amplia favorecería la integración y el crecimiento del deporte. "Yo sueño con un Mundial de 64 selecciones. Creo que es la gran oportunidad de hacer algo que integre al mundo, de que hagamos que el fútbol llegue a más gente y que podamos tener una fiesta completamente diferente", afirmó durante una conferencia de prensa realizada en noviembre del año pasado. Asimismo, insistió en que el debate debe involucrar a toda la comunidad futbolística y no limitarse a un reducido grupo de dirigentes: "No se puede quedar en manos de 40 personas; tiene que estar abierto al debate del mundo entero".

La iniciativa supondría un nuevo incremento en el número de participantes, pasando de las 48 selecciones aprobadas por la FIFA para el Mundial de 2026 a un total de 64 equipos en la edición de 2030. Mientras la propuesta continúa generando opiniones divididas entre dirigentes, aficionados y especialistas, el debate coincide con un momento de renovación en el panorama internacional, tras la reciente conquista de España, que derrotó 1-0 a Argentina en la final y obtuvo su segundo título mundial, consolidando además el predominio de las selecciones europeas en las últimas ediciones del torneo.

España gana el Mundial 2026 de la FIFA - Agencia EFE

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