Nuevo escándalo sacude al presidente de Conmebol

La figura de Alejandro Domínguez vuelve a situarse en el centro de la controversia luego de que una denuncia interna revelada por el diario The New York Times lo vinculara presuntamente con el manejo irregular de fondos recuperados tras el escándalo conocido como FIFAGate. Según la información publicada, el máximo dirigente de la Conmebol habría recibido más de cinco millones de dólares provenientes de recursos recuperados por la organización sudamericana después de los procesos judiciales derivados de la trama de corrupción que sacudió al fútbol internacional en 2015.
La denuncia, presentada ante el comité de ética de la FIFA por una persona que asegura tener conocimiento directo de los hechos, también involucra a otro alto funcionario de la Conmebol cuya identidad no fue revelada. De acuerdo con el reporte, el dinero cuestionado tendría origen en cuentas bancarias que anteriormente estaban bajo el control de dirigentes implicados en el caso FIFAGate. Hasta el momento, ni la FIFA ni la Conmebol han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre las acusaciones, aunque trascendió que altos mandos del organismo rector del fútbol mundial conocen el caso desde hace más de un año.
Escándalo en Conmebol
El escándalo FIFAGate marcó uno de los episodios más oscuros en la historia del deporte. La investigación impulsada por las autoridades de Estados Unidos provocó la caída de decenas de dirigentes de federaciones pertenecientes a la Concacaf y la Conmebol, además de exponer una compleja red de sobornos y corrupción relacionada con derechos televisivos y contratos comerciales. Entre las condenas más mediáticas figuraron las de Juan Ángel Napout y José María Marín, ambos señalados por su participación en esquemas ilícitos vinculados al fútbol sudamericano.
Paradójicamente, Domínguez asumió la presidencia de la Conmebol en 2016 con la promesa de restaurar la credibilidad de la institución tras la salida de Napout. Durante su gestión, el dirigente paraguayo impulsó reformas administrativas y promovió una imagen de transparencia institucional. Sin embargo, estas nuevas acusaciones amenazan con debilitar nuevamente la confianza en los organismos que gobiernan el fútbol sudamericano, especialmente en un momento de máxima exposición mediática para el deporte.
La denuncia adquiere aún mayor relevancia debido a su cercanía con la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A pocas semanas del inicio de la competición, el caso genera inquietud en el entorno futbolístico internacional y reabre el debate sobre la transparencia y la supervisión ética dentro de las principales organizaciones deportivas del mundo. Mientras continúan las investigaciones y no exista una resolución oficial, el nombre de Alejandro Domínguez permanecerá bajo el escrutinio público y mediático.