 Nuevo escándalo sacude al presidente de Conmebol
Deportes

Presidente de Conmebol enfrenta denuncia por supuesto desvío de fondos

Una denuncia interna acusa a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, de recibir fondos vinculados al escándalo de corrupción conocido como FIFAGate.

Compartir:
La Conmebol le pide a Infantino que acepte una nueva candidatura para presidir la FIFA
La Conmebol le pide a Infantino que acepte una nueva candidatura para presidir la FIFA / FOTO: EFE

La figura de Alejandro Domínguez vuelve a situarse en el centro de la controversia luego de que una denuncia interna revelada por el diario The New York Times lo vinculara presuntamente con el manejo irregular de fondos recuperados tras el escándalo conocido como FIFAGate. Según la información publicada, el máximo dirigente de la Conmebol habría recibido más de cinco millones de dólares provenientes de recursos recuperados por la organización sudamericana después de los procesos judiciales derivados de la trama de corrupción que sacudió al fútbol internacional en 2015.

La denuncia, presentada ante el comité de ética de la FIFA por una persona que asegura tener conocimiento directo de los hechos, también involucra a otro alto funcionario de la Conmebol cuya identidad no fue revelada. De acuerdo con el reporte, el dinero cuestionado tendría origen en cuentas bancarias que anteriormente estaban bajo el control de dirigentes implicados en el caso FIFAGate. Hasta el momento, ni la FIFA ni la Conmebol han emitido un pronunciamiento oficial detallado sobre las acusaciones, aunque trascendió que altos mandos del organismo rector del fútbol mundial conocen el caso desde hace más de un año.

Escándalo en Conmebol

El escándalo FIFAGate marcó uno de los episodios más oscuros en la historia del deporte. La investigación impulsada por las autoridades de Estados Unidos provocó la caída de decenas de dirigentes de federaciones pertenecientes a la Concacaf y la Conmebol, además de exponer una compleja red de sobornos y corrupción relacionada con derechos televisivos y contratos comerciales. Entre las condenas más mediáticas figuraron las de Juan Ángel Napout y José María Marín, ambos señalados por su participación en esquemas ilícitos vinculados al fútbol sudamericano.

Paradójicamente, Domínguez asumió la presidencia de la Conmebol en 2016 con la promesa de restaurar la credibilidad de la institución tras la salida de Napout. Durante su gestión, el dirigente paraguayo impulsó reformas administrativas y promovió una imagen de transparencia institucional. Sin embargo, estas nuevas acusaciones amenazan con debilitar nuevamente la confianza en los organismos que gobiernan el fútbol sudamericano, especialmente en un momento de máxima exposición mediática para el deporte.

La denuncia adquiere aún mayor relevancia debido a su cercanía con la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. A pocas semanas del inicio de la competición, el caso genera inquietud en el entorno futbolístico internacional y reabre el debate sobre la transparencia y la supervisión ética dentro de las principales organizaciones deportivas del mundo. Mientras continúan las investigaciones y no exista una resolución oficial, el nombre de Alejandro Domínguez permanecerá bajo el escrutinio público y mediático.

Foto embed
Conmebol celebra su 82.º Congreso Ordinario en Quito con la presencia de Gianni Infantino - EFE

En Portada

Presidente del Banguat insta al Congreso a aprobar Ley Antilavadot
Nacionales

Presidente del Banguat insta al Congreso a aprobar Ley Antilavado

09:21 PM, Mayo 18
Policía se enfrenta a delincuentes en avenida Bolívart
Nacionales

Policía se enfrenta a delincuentes en avenida Bolívar

09:55 PM, Mayo 18
Guatemala lanza iniciativa crucial para mejorar la seguridad vialt
Nacionales

Guatemala lanza iniciativa crucial para mejorar la seguridad vial

04:16 PM, Mayo 18
El Palacio Nacional de la Cultura se transformará en escenario de misterio con la Noche de Leyendast
Farándula

El Palacio Nacional de la Cultura se transformará en escenario de misterio con la "Noche de Leyendas"

01:37 PM, Mayo 18
¡Star Wars: The Mandalorian and Grogu! Esto es lo que nadie te ha contado del estreno de esta semanat
Farándula

¡Star Wars: The Mandalorian and Grogu! Esto es lo que nadie te ha contado del estreno de esta semana

05:42 PM, Mayo 18

Temas

GuatemalaDestacadasFútbolMundial 2026#liganacionalFiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos