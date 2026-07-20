San Pedro podrá usar su estadio en su debut en Liga Nacional

El Deportivo San Pedro ya tiene todo listo para vivir un momento histórico en su debut a la máxima categoría del futbol guatemalteco. Luego de varios días de incertidumbre sobre la disponibilidad del Estadio Municipal Sampedrano, se confirmó que el equipo podrá disputar su primer partido como local en la jornada inaugural del Torneo Apertura 2026. El campeonato arrancará este fin de semana, con actividad desde el viernes 24 de julio, y contará con dos nuevos integrantes: Suchitepéquez, que regresa a la Liga Nacional, y el conjunto sampedrano, que hará su esperado debut en la máxima división.
La principal incógnita giraba en torno al estado del Estadio Municipal Sampedrano, que permanecía en proceso de renovación de su superficie sintética para cumplir con los requisitos establecidos por la Comisión Revisora de Estadios de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. No obstante, este lunes el alcalde municipal, Luis Rivera, y el presidente del club, Luis Orozco, informaron que la empresa responsable de los trabajos se comprometió a concluir la obra el próximo jueves, permitiendo que el escenario quede listo para recibir el encuentro inaugural.
San Pedro se reporta listo para su debut en la Liga Nacional
Además de la remodelación del terreno de juego, otro de los desafíos era la instalación de la infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento del sistema FVS, utilizado en la Liga Nacional. Luis Orozco explicó que, gracias al trabajo conjunto entre representantes de la Federación, la Municipalidad, una empresa de telefonía y el apoyo de un diputado, se logró resolver el inconveniente relacionado con la fibra óptica, requisito indispensable para implementar el sistema en el recinto deportivo.
Con estos contratiempos superados, el Deportivo San Pedro podrá estrenarse ante su afición en un escenario renovado. El conjunto sampedrano recibirá al Club Xelajú Mario Camposeco, vigente subcampeón del futbol guatemalteco, el próximo sábado 25 de julio a las 13:00 horas. El compromiso marcará el inicio de una nueva etapa para la institución, que buscará comenzar con buen pie su participación en el Apertura 2026 frente a uno de los equipos más competitivos del país.