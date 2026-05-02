 Marco Antonio Figueroa no convoca a José Contreras
Deportes

¿Marco Antonio Figueroa convocó a José Contreras?

Este sábado, Comunicaciones recibe a Antigua en busca de las semifinales.

Compartir:
Comunicaciones no utilizará a José Contreras en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026
Comunicaciones no utilizará a José Contreras en la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 / FOTO: Alex Meoño

El viernes 1 de mayo, José Manuel Contreras, jugador de Comunicaciones, anunció que al finalizar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional "colgará las botas" y de forma oficial dejará de jugar como futbolista profesional. El anuncio se dio a un día de que Comunicaciones enfrente al bicampeón Antigua G. F. C. en la vuelta de los cuartos de final de la competencia, donde el "Albo" buscar revertir el 2-3 y alcanzar las semifinales.    

En el video de despedida, José Contreras invitó a la afición a un partido de despedida en julio, sabiendo que durante esta presente temporada su participación ha sido mínima (no supera ni 100 minutos de juego).

Tras ese anunció, se esperaba con ansias la nómina de jugadores para saber si existía o no la posibilidad de que Contreras tuviese algunos minutos de juego para ser ovacionado por su público, en su estadio y en el marcado de su etapa final como futbolista, pero los planes de su técnico Marco Antonio Figueroa eran totalmente diferentes.

“Las leyendas nunca mueren”: el mensaje de Carlos Ruiz al ‘Moyo’ Contreras

Carlos “El Pescado” Ruiz no dudó en elogiar a Contreras tras el anuncio su retiro, a quien considera como “el mejor 10 de la historia del futbol guatemalteco”.

Figueroa deja afuera de convocatoria al "Moyo"

Este sábado 2 de mayo a las 09:14 horas, mediante las redes sociales de Comunicaciones (X), se compartió la lista de convocados para el partido ante Antigua. En ella no aparece José Contreras.

Arnold Barrios y Fredy Pérez son los porteros llamados por Marco Antonio Figueroa.

El técnico chileno contará con Elsar Martín, Emerson Raymundo, Erik González, Ernesto Monreal, José Gálvez, José Pinto, Walter García y Wilson Pinea en la zona de la zaga.

Guatemala define a sus semifinalistas en el adiós de José Contreras

A un día de que Comunicaciones busque el boleto a semifinales ante Antigua, el “Moyo” anunció su retiro como futbolista profesional.

Andy Contreras, Gael Sandoval, José Grajeda, Karel Espino y Stheven Robles son los mediocampistas del "Crema" para esta tarde. El gran ausente, como ha sido reiteradamente, es José Contreras, quien nuevamente no es llamado para un partido importante, situación que ha hecho que el "Moyo" haya apresurado su retiro.

Por último, los delanteros convocados por Figueroa son: Agustín Vuletich, Dairon Reyes, Janpol Morales, Lynner García y Omar Duarte.

Comunicaciones recibe a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso al bicampeón Antigua G. F. C. y está obligado a remontar la serie. La victoria por diferencia de un gol o más, daría al equipo de Figueroa su boleto a semifinales, cualquier derrota o empate, los eliminaría del Clausura 2026.

Foto embed
Convocados de Comunicaciones para juego ante Antigua - Comunicaciones

En Portada

Insivumeh prevé temperaturas muy elevadas y alta radiación solart
Nacionales

Insivumeh prevé temperaturas muy elevadas y alta radiación solar

08:21 AM, Mayo 02
Accidente deja un fallecido en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Accidente deja un fallecido en la calzada Aguilar Batres

07:32 AM, Mayo 02
Capturan a cuatro presuntos pandilleros con armas ilegales en Santa Rosat
Nacionales

Capturan a cuatro presuntos pandilleros con armas ilegales en Santa Rosa

07:51 AM, Mayo 02
Estados Unidos endurece las sanciones a Cubat
Internacionales

Estados Unidos endurece las sanciones a Cuba

08:28 AM, Mayo 02
Álvaro Arbeloa: No se gana a nadie bajándose del autobúst
Deportes

Álvaro Arbeloa: "No se gana a nadie bajándose del autobús"

10:47 AM, Mayo 02

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoEE.UU.redes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos