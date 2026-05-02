Marco Antonio Figueroa no convoca a José Contreras

El viernes 1 de mayo, José Manuel Contreras, jugador de Comunicaciones, anunció que al finalizar el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional "colgará las botas" y de forma oficial dejará de jugar como futbolista profesional. El anuncio se dio a un día de que Comunicaciones enfrente al bicampeón Antigua G. F. C. en la vuelta de los cuartos de final de la competencia, donde el "Albo" buscar revertir el 2-3 y alcanzar las semifinales.
En el video de despedida, José Contreras invitó a la afición a un partido de despedida en julio, sabiendo que durante esta presente temporada su participación ha sido mínima (no supera ni 100 minutos de juego).
Tras ese anunció, se esperaba con ansias la nómina de jugadores para saber si existía o no la posibilidad de que Contreras tuviese algunos minutos de juego para ser ovacionado por su público, en su estadio y en el marcado de su etapa final como futbolista, pero los planes de su técnico Marco Antonio Figueroa eran totalmente diferentes.
Figueroa deja afuera de convocatoria al "Moyo"
Este sábado 2 de mayo a las 09:14 horas, mediante las redes sociales de Comunicaciones (X), se compartió la lista de convocados para el partido ante Antigua. En ella no aparece José Contreras.
Arnold Barrios y Fredy Pérez son los porteros llamados por Marco Antonio Figueroa.
El técnico chileno contará con Elsar Martín, Emerson Raymundo, Erik González, Ernesto Monreal, José Gálvez, José Pinto, Walter García y Wilson Pinea en la zona de la zaga.
Andy Contreras, Gael Sandoval, José Grajeda, Karel Espino y Stheven Robles son los mediocampistas del "Crema" para esta tarde. El gran ausente, como ha sido reiteradamente, es José Contreras, quien nuevamente no es llamado para un partido importante, situación que ha hecho que el "Moyo" haya apresurado su retiro.
Por último, los delanteros convocados por Figueroa son: Agustín Vuletich, Dairon Reyes, Janpol Morales, Lynner García y Omar Duarte.
Comunicaciones recibe a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso al bicampeón Antigua G. F. C. y está obligado a remontar la serie. La victoria por diferencia de un gol o más, daría al equipo de Figueroa su boleto a semifinales, cualquier derrota o empate, los eliminaría del Clausura 2026.