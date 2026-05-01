 Previa de los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026
Deportes

Guatemala define a sus semifinalistas en el adiós de José Contreras

A un día de que Comunicaciones busque el boleto a semifinales ante Antigua, el "Moyo" anunció su retiro como futbolista profesional.

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José Contreras anunció su retiro del futbol profesional
José Contreras anunció su retiro del futbol profesional / FOTO: Captura de video

Este fin de semana de juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final, donde ocho clubes buscan cuatro boletos a semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. La jornada de este sábado y domingo se desarrollará bajo la sombra de la noticia sobre el retiro como futbolista profesional de José Manuel Contreras con Comunicaciones.

Este sábado 2 de mayo, Mixco recibe a Cobán Imperial y Comunicaciones al bicampeón Antigua G. F. C., donde los dos clubes que actuarán como local llegan en desventaja en la serie, pero con el beneficio de que un empate global en la serie le bastaría para ser semifinalista ya que se aplicaría el criterio de desempate del mejor posicionamiento en la tabla de posiciones de la fase regular, la cual concluyó el pasado domingo.

José Contreras hace anuncio relacionado a su carrera

En un emotivo video, el “Moyo” da a conocer un anuncio especial.

Adiós de Contreras 

Mixco está obligado a ganar por lo menos con un 2-0 para ser semifinalista, otro resultado el cual no sea ganar por diferencia de dos goles significaría la eliminación para los "Chicharroneros".    

Por su parte, los "Cremas" del Comunicaciones deben ganar por 1-0 o un triunfo donde exista la diferencia de un gol para ser semifinalistas.

Ese partido se jugará con la noticia dada este viernes 1 de mayo por José Contreras, quien confirmó que tras finalizar el Clausura 2026 se retirará como futbolista profesional.

Es de recordar que José Contreras no ha jugado mucho en este Clausura 2026, y para muchos partidos no fue convocado. Pero puede ser una de las últimas oportunidades para que el "Moyo" se despida teniendo algunos minutos de participación.     

Comunicaciones publica fotogalería de José Contreras

Este día, el estandarte del “Albo” anunció que se retira del futbol profesional.

Partidos dominicales

El domingo 3 de mayo, Municipal recibe a Guastatoya y Xelajú a Marquense. Los "Rojos" son los mejores posicionados ya que ganaron la ida 0-1, por lo que cualquier empate, victoria o incluso perder por diferencia de un gol les bastaría para ser semifinalista.

Los de Xelajú esperan triunfar o empatar ante Marquense para hacerse con el último boleto a semifinales.

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Calendario de cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 - EU Digital

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