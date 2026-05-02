El mensaje de Carlos Ruiz al 'Moyo' Contreras tras su retiro

El anuncio del retiro de José Manuel Contreras ha dejado una profunda huella en la afición de Comunicaciones FC, que aún asimila la despedida de uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del club. Considerado por muchos como parte del selecto grupo de máximas leyendas cremas, el ‘Moyo’ podría vivir este sábado su último capítulo dentro de las canchas, marcando el cierre de una trayectoria cargada de títulos, liderazgo y momentos memorables.
En medio de la avalancha de mensajes que ha recibido en redes sociales, destacó el de Carlos Ruiz, histórico delantero de la Selección de Guatemala y referente indiscutido del balompié nacional. El ‘Pescado’, quien compartió vestuario con Contreras durante varios años en la selección y protagonizó intensos clásicos en los duelos entre Municipal y Comunicaciones, le dedicó un mensaje breve pero cargado de significado: "El mejor 10 de la historia del futbol guatemalteco. LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN".
El mensaje de Carlos Ruiz al 'Moyo' Contreras
Las palabras de Ruiz reflejan el respeto y la admiración que Contreras supo ganarse a lo largo de su carrera, tanto por su talento como por su liderazgo dentro del campo. Su influencia trascendió generaciones, consolidándose como un referente del fútbol nacional y como un símbolo de identidad para la afición crema, que ahora comienza a despedir a uno de sus máximos ídolos.
A las muestras de reconocimiento también se sumó Marco Pappa, quien no dudó en expresar su cariño y respeto hacia el ‘Moyo’. "Felicidades Moyo por esa carrera extraordinaria que tuviste fui testigo de tu gran fútbol, todos esos títulos y campeonatos no son coincidencias, sos grande, pero para mí sos como un hermano que me dejó el FÚTBOL. Ahí vamos a estar en julio", escribió el exjugador, haciendo referencia al partido de despedida que se prepara en honor a Contreras, donde se espera la presencia de varias figuras del balompié guatemalteco.