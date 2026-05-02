 El mensaje de Carlos Ruiz al 'Moyo' Contreras tras su retiro
Deportes

"Las leyendas nunca mueren": el mensaje de Carlos Ruiz al 'Moyo' Contreras

Carlos "El Pescado" Ruiz no dudó en elogiar a Contreras tras el anuncio su retiro, a quien considera como "el mejor 10 de la historia del futbol guatemalteco".

Compartir:
El Moyo Contreras y Carlos Ruiz en un Clásico entre Comunicaciones y Municipal - Archivo
El Moyo Contreras y Carlos Ruiz en un Clásico entre Comunicaciones y Municipal / FOTO: Archivo

El anuncio del retiro de José Manuel Contreras ha dejado una profunda huella en la afición de Comunicaciones FC, que aún asimila la despedida de uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del club. Considerado por muchos como parte del selecto grupo de máximas leyendas cremas, el ‘Moyo’ podría vivir este sábado su último capítulo dentro de las canchas, marcando el cierre de una trayectoria cargada de títulos, liderazgo y momentos memorables.

En medio de la avalancha de mensajes que ha recibido en redes sociales, destacó el de Carlos Ruiz, histórico delantero de la Selección de Guatemala y referente indiscutido del balompié nacional. El ‘Pescado’, quien compartió vestuario con Contreras durante varios años en la selección y protagonizó intensos clásicos en los duelos entre Municipal y Comunicaciones, le dedicó un mensaje breve pero cargado de significado: "El mejor 10 de la historia del futbol guatemalteco. LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN".

Foto embed
El mensaje de Carlos Ruiz al Moyo Contreras tras el anuncio de su retiro - IG

El mensaje de Carlos Ruiz al 'Moyo' Contreras

Las palabras de Ruiz reflejan el respeto y la admiración que Contreras supo ganarse a lo largo de su carrera, tanto por su talento como por su liderazgo dentro del campo. Su influencia trascendió generaciones, consolidándose como un referente del fútbol nacional y como un símbolo de identidad para la afición crema, que ahora comienza a despedir a uno de sus máximos ídolos.

A las muestras de reconocimiento también se sumó Marco Pappa, quien no dudó en expresar su cariño y respeto hacia el ‘Moyo’. "Felicidades Moyo por esa carrera extraordinaria que tuviste fui testigo de tu gran fútbol, todos esos títulos y campeonatos no son coincidencias, sos grande, pero para mí sos como un hermano que me dejó el FÚTBOL. Ahí vamos a estar en julio", escribió el exjugador, haciendo referencia al partido de despedida que se prepara en honor a Contreras, donde se espera la presencia de varias figuras del balompié guatemalteco.

Foto embed
José Manuel Contreras celebrando un gol en un Clásico ante Municipal - Comunicaciones FC

En Portada

Insivumeh prevé temperaturas muy elevadas y alta radiación solart
Nacionales

Insivumeh prevé temperaturas muy elevadas y alta radiación solar

08:21 AM, Mayo 02
Accidente deja un fallecido en la calzada Aguilar Batrest
Nacionales

Accidente deja un fallecido en la calzada Aguilar Batres

07:32 AM, Mayo 02
Capturan a cuatro presuntos pandilleros con armas ilegales en Santa Rosat
Nacionales

Capturan a cuatro presuntos pandilleros con armas ilegales en Santa Rosa

07:51 AM, Mayo 02
Estados Unidos endurece las sanciones a Cubat
Internacionales

Estados Unidos endurece las sanciones a Cuba

08:28 AM, Mayo 02
¿Marco Antonio Figueroa convocó a José Contreras?t
Deportes

¿Marco Antonio Figueroa convocó a José Contreras?

09:39 AM, Mayo 02

Temas

GuatemalaFútbolDestacadas#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralLiga NacionalReal MadridMinisterio PúblicoNoticias de GuatemalaDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos