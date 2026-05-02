Resultados cuarta etapa Vuelta Bantrab 2026

La cuarta y penúltima etapa de la quinta edición de la Vuelta Bantrab presentó un recorrido exigente y técnico que partió desde el Monumento al Migrante en Salcajá, atravesando varios puntos de interés nacional, antes de completar dos vueltas iniciales con metas volantes en la Gasolinera Uno. Posteriormente, el pelotón se adentró en un terreno más montañoso, destacando el ascenso hacia el Mojón 193, donde se disputó el Premio de Montaña Alaska, seguido de un peligroso descenso hacia Nahualá. A lo largo de la etapa también se ubicaron metas volantes en la entrada a San José Chacayá y en la pasarela de Chupol, así como premios de montaña en puntos clave como el Mojón 136, Los Encuentros y Agua Escondida, poniendo a prueba la resistencia de los ciclistas. El ganador de la etapa fue el colombiano José Misael Urián, del Team Sistecrédito.
En el tramo final, la ruta continuó con descensos técnicos y sectores de alta precaución, pasando por Tecpán, Patzicía y diversos cruces estrechos hasta llegar a la meta final frente al parque y la Municipalidad de Patzicía. La etapa se caracterizó por su dureza acumulada, combinando velocidad, estrategia y resistencia en cada segmento. Tras esta jornada decisiva, el líder de la clasificación general es el colombiano César David Guavita, del Team Best PC, quien llegará con ventaja a la última etapa. Asimismo, este domingo 3 de mayo se disputará el cierre de la Vuelta Bantrab 2026, con un circuito de 20 vueltas que dará inicio en la agencia bancaria de Bantrab en la Avenida Reforma, donde se definirá al campeón de esta edición.
Lo que dejó la cuarta etapa de la Vuelta Bantrab 2026
La cuarta etapa de la Vuelta Bantrab 2026 estuvo marcada por un intenso pulso en los premios intermedios entre el guatemalteco Esdras Morales y los colombianos Yesid Pira y Edgar Pinzón, quienes protagonizaron constantes ataques y disputas tanto en metas volantes como en los ascensos más exigentes del recorrido. A lo largo de la jornada, el ritmo fue elevado, con intentos de fuga que mantuvieron en alerta al pelotón y que le dieron un tinte estratégico a cada uno de los puntos puntuables. Sin embargo, en lo que respecta a la montaña, la clasificación ya estaba definida desde antes de esta etapa, pues el ecuatoriano Nixon Rosero del Team Best PC aseguró matemáticamente el maillot de líder, tomando en cuenta que en la última jornada no habrá premios de montaña.
Con este panorama, toda la atención se traslada ahora a la etapa final de este domingo, donde se disputará la última etapa de la quinta edición de la Vuelta Bantrab. En este cierre, únicamente quedarán por definirse el campeón de las metas volantes —con tres sprints intermedios aún en juego— y el ganador absoluto de la competencia.
Cabe destacar que hasta ahora ningún ciclista guatemalteco ha logrado conquistar el título general, ya que en ediciones anteriores los triunfos han sido repartidos entre dos colombianos, un ecuatoriano y un español, lo que añade un ingrediente especial de expectativa para el desenlace de esta edición.
Premios intermedios
Primera meta volante, Gasolinera Uno (28.8)
- Henry Sam (GUA)
- Esdras Morales (GUA)
- César Paredes (COL)
Segunda meta volante, Pasarela entrada a San José Chacaya (80)
- Esdras Morales (GUA)
- Nicolás Paredes (COL)
- Edgar Pinzón (COL)
Tercera meta volante, Chupol (110)
- Yesid Pira (COL)
- Edgar Pinzón (COL)
- Esdras Morales (GUA)
Primer premio de montaña, Alaska (49.7)
- Nixon Rosero (ECU)
- Esdras Morales (GUA)
- Edgar Pinzón (COL)
Segundo premio de montaña, Pasarela mojón 136 (84.5)
- Edgar Pinzón (COL)
Tercer premio de montaña, Los Encuentros (93)
- Edgar Pinzón (COL)
Cuarto premio de montaña, Agua Escondida (120)
- Edgar Pinzón (COL)
- Nelson Panjoj (GUA)
- Kevin Navas (ECU)
- Christopher Díaz (HON)