Macabro hallazgo en vehículo de presunto pandillero detenido

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron la captura de un presunto pandillero del Barrio 18, quien al momento de ser detenido fue ubicado con un carro tipo sedán en cuyo baúl ocultaba el cadáver de un hombre. Las autoridades precisaron que el detenido, identificado como José Arturo Canahuí Pérez, alias "Diablo", de 29 años, llevaba al fallecido desde la zona 18 y que su probable destino era Villa Nueva o San Miguel Petapa.
La captura se ejecutó por medio de un operativo en la colonia Villa Hermosa I, de la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa. Las acciones de detención estuvieron a cargo de agentes de la comisaría 15 de la PNC.
Las autoridades constataron que el presunto pandillero tenía orden de captura por homicidio y es un presunto integrante de la terrorista pandilla del Barrio 18. Las investigaciones señalan que Canahuí tenía el rango de paro, dentro de la organización criminal.
En cuanto a las características del fallecido, la PNC describió que a simple vista presentaba raspones y golpes en diferentes partes del cuerpo. Canahuí era buscado desde el 10 de abril de 2026 por el delito de homicidio, según una orden girada por un juzgado de Guatemala.
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Antecedentes penales y policiacos del pandillero detenido
Según el archivo de la PNC, Canahuí registra cinco ingresos a la cárcel por los delitos de posesión para el consumo, robo y faltas contra el orden público. Esos registros tienen fecha del 2015 al 2018.
Pese a los antecedentes, la institución policial subrayó que el detenido "gozaba de libertad". "Hoy nuevamente la PNC lo captura y lo pone a disposición de la justicia", indicaron las fuerzas de seguridad.
Tras confirmarse el hallazgo, policías de la comisaría 15 y fiscales del Ministerio Público trabajaron en la identificación y seguimiento de las investigaciones. Las pesquisas establecieron que el cadáver era trasladado desde la zona 18 y su destino era Villa Nueva o San Miguel Petapa.