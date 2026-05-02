 El irreconocible aspecto de Gonzalo Higuaín tras su retiro
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El irreconocible aspecto de Gonzalo Higuaín tras su retiro

La nueva vida de Gonzalo Higuaín en Miami, lejos del fútbol y las redes, sorprende tras viralizarse una imagen donde luce irreconocible y genera miles de reacciones.

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Gonzalo Higuain en su paso por la Juventus de Turín - Juventus FC
Gonzalo Higuain en su paso por la Juventus de Turín / FOTO: Juventus FC

La imagen reciente de Gonzalo Higuaín ha causado un auténtico revuelo en redes sociales. El exdelantero, recordado por su potencia y olfato goleador, fue captado en una tienda de conveniencia en Miami luciendo un aspecto muy distinto al que tenía durante su etapa como futbolista profesional. La fotografía, compartida en la red social X por el usuario @marcosmondria10, muestra al argentino en una faceta completamente alejada del brillo mediático que lo acompañó durante años, lo que ha llevado a muchos aficionados a calificarlo como "irreconocible".

El impacto de la imagen no solo radica en su cambio físico, sino también en lo que representa para quienes siguieron su carrera. Higuaín fue uno de los delanteros más destacados de su generación, con pasos importantes por clubes de élite como River Plate, Real Madrid, Napoli y Juventus. En todos ellos dejó huella con goles decisivos y títulos, consolidándose como un atacante letal dentro del área.

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Gonzalo Higuain sorprende con su cambio físico en 2026 - X @marcosmondria10

La nueva vida de Gonzalo Higuain

A nivel internacional, el ‘Pipita’ también fue protagonista con la selección argentina, alcanzando la final del Mundial de Copa Mundial de la FIFA 2014, además de disputar varias finales de Copa América. Aunque en esas instancias no logró consagrarse campeón, su aporte fue clave en el recorrido del equipo y lo posicionó como uno de los nombres recurrentes en la élite del fútbol mundial durante más de una década.

Su retiro llegó en 2022, vistiendo la camiseta del Inter Miami CF, equipo en el que decidió poner fin a su carrera profesional. Desde entonces, Higuaín ha optado por una vida discreta en Miami, alejado de los focos y sin presencia en redes sociales, lo que ha incrementado el asombro cada vez que aparece públicamente. La reciente fotografía no hace más que evidenciar su nueva etapa, lejos de la presión del fútbol, en una transformación personal que ha sorprendido a propios y extraños.

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Gonzalo Higuain en su paso por la Juventus de Turín - Archivo

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