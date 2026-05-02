Piqué increpa a un árbitro y podría enfrentarse a sanciones

El foco mediático volvió a posarse sobre Gerard Piqué tras los incidentes ocurridos al término del partido entre el FC Andorra y el Albacete, correspondiente a LaLiga Hypermotion. Aunque el encuentro se resolvió con una victoria por la mínima del conjunto visitante (0-1), gracias a un tanto de Jonathan Gómez en el minuto 86, lo sucedido tras el pitido final terminó eclipsando por completo lo deportivo.
Según el acta arbitral redactada por Alonso de Ena Wolf, el exjugador del FC Barcelona protagonizó un tenso enfrentamiento con el colegiado. El documento recoge que Piqué "se dirigió a voz en grito hacia mi persona en actitud amenazante, persiguiéndome a escasos centímetros de mi cara y a lo largo del túnel hasta la entrada del vestuario arbitral, protestando y realizando objeciones sobre mi actuación". Además, añade que, justo al llegar al vestuario, el exdefensa expresó: "¡Ahora, si queréis, ponedlo en el acta!".
Piqué se expone a sanciones severas
Las protestas del Andorra tienen su origen en una jugada polémica durante el gol del Albacete, en la que el club local reclamó un posible pisotón no sancionado ni por el árbitro principal ni por el VAR. La frustración acumulada se tradujo en una serie de expulsiones en el minuto 90, cuando el colegiado mostró tarjeta roja directa a cuatro integrantes del cuerpo técnico: Carles Manso, Dani Ortiz, Enrique Agudo y Jonathan Barreal, todos por protestar de manera insistente.
Lejos de calmarse, la situación se intensificó fuera del terreno de juego. El acta señala que Piqué continuó increpando al equipo arbitral mientras este se dirigía al parking, acompañado por las fuerzas de seguridad. En ese contexto, el exfutbolista habría lanzado frases como: "Salid escoltados no os vayan a agredir" y "En otro país os reventarían pero aquí en Andorra somos un país civilizado". También participó en las protestas el director deportivo del club, Jaume Nogués.
El episodio alcanzó un punto aún más delicado con la intervención del presidente del club, Ferran Vilaseca. Según el árbitro, el dirigente "se acercó a escasos centímetros del Delegado Informador empujándole con su pecho, cerrando el puño y levantándolo con intención de golpear, siendo detenido por la fuerza pública".
El trasfondo del conflicto se remonta a semanas atrás, cuando el Andorra solicitó formalmente a la Real Federación Española de Fútbol que Ena Wolf no volviera a arbitrar partidos del club, petición que no fue atendida. Piqué, a través de sus redes sociales, manifestó su descontento: "Pedimos hace un mes al CTA que Ena Wolf no arbitrara más partidos del FC Andorra. Es un árbitro que no tiene el nivel y es evidente que tiene un tema personal contra nuestro club. [...] Las casualidades no existen. Ha sacado cuatro rojas por 'protestar' con una facilidad pasmosa. Es una vergüenza. Eso sí, actas y multas que no falten".
A la espera de la resolución del Comité de Disciplina, las posibles sanciones podrían incluir multas económicas, suspensión o incluso medidas deportivas contra el club, según el Código Disciplinario vigente. Por su parte, el FC Andorra ha emitido un comunicado mostrando su "firme desacuerdo" con el acta arbitral, asegurando que "no refleja de forma verídica ni fiel el desarrollo de los hechos", y exigiendo su rectificación. De no producirse, la entidad ha advertido que "se reserva el derecho a emprender las acciones legales correspondientes para defender sus intereses".