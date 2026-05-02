Fiscal General Consuelo Porras recibe reconocimiento

La Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras Argueta, recibió un nuevo reconocimiento a su gestión, según una publicación en redes sociales de este sábado, 2 de mayo de 2026. El ente investigador compartió la información, indicando que el galardón fue entregado por la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura, de manos del Relator Presidente, Franck Steven Ríos Ríos.
El MP subrayó que Consuelo Porras agradeció el reconocimiento otorgado a su gestión, lo que se confirmó con una publicación de la cuenta oficial de la doctora Porras, quien compartió el mensaje del MP, con símbolos de alegría y celebración.
Esta distinción, entregada por el Relator Presidente, Franck Steven Ríos, resalta el compromiso institucional por fortalecer la cultura de respeto a la integridad física y la dignidad humana", destacó el ente investigador en sus canales oficiales.
Asimismo, consideraron que "el galardón reconoce el liderazgo de la Fiscal General en el impulso de una coordinación interinstitucional efectiva, pilar fundamental para dar cumplimiento al mandato preventivo de evitar tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sistema de justicia".
Acciones como esta reafirman la estrecha colaboración entre ambas entidades, orientada a consolidar las garantías constitucionales y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, asegurando que la prevención de la tortura sea un eje transversal en la persecución penal y el Estado de Derecho", finalizó el comunicado del MP.
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Consuelo Porras galardonada desde El Salvador
El Fiscal General de El Salvador, Rodolfo Delgado, también entregó un reconocimiento a Consuelo Porras el viernes pasado, en el marco de una reunión en la que hablaron de fortalecimiento institucional. El gesto fue agradecido por Porras, quien emitió un mensaje en sus redes sociales para valorar la acción.
Posteriormente, la cuenta oficial del MP en la red social X comunicó que "el reconocimiento otorgado destaca el liderazgo de la Fiscal General, quien ha promovido activamente el fortalecimiento de la cooperación regional, el intercambio de experiencias institucionales y la implementación de estrategias orientadas a optimizar la gestión fiscal".
El ente investigador agregó que las acciones antes descritas "han incidido en la consolidación de una coordinación efectiva entre ambas instituciones".