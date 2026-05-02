DGAC establece protocolos por cierre de Spirit Airlines

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que la empresa de transportes aéreos Spirit Airlines anunció el cese ordenado de sus operaciones, durante este sábado 02 de mayo de 2026, por medio de un comunicado publicado en su página de internet. Las autoridades precisaron que esas acciones fueron anunciadas con efecto inmediato.
En ese contexto, las autoridades resaltaron que la aerolínea indicó que "todos los vuelos han sido cancelados y el servicio de atención al cliente ya no está disponible".
La DGAC pidió a los usuarios que tengan alguna duda sobre el tema de Spirit Airlines que se comuniquen con su "agente de reclamaciones, Epiq, enviando un correo electrónico a [email protected] o que llamen a los números telefónicos (855) 952-6606 de llamadas gratuitas desde Estados Unidos y Canadá, o al (971) 715-2831 de llamadas internacionales".
La DGAC recomendó utilizar únicamente estos medios de comunicación.
En la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora somos ajenos al estado actual y decisiones adoptadas por la empresa Spirit Airlines", aseguraron.
Piden solventar directamente con Spirit Airlines
Instamos a los pasajeros afectados a solventar la situación directamente con la empresa mediante los canales habilitados por ella", solicitaron.
Asimismo, informaron que hay otras aerolíneas con disposición de facilitar el traslado de los viajeros afectados, de acuerdo con sus procedimientos, tarifas y disponibilidades.
Las aerolíneas que manifestaron interés son:
- Avianca. Consultar por asistencia en ayuda.avianca.com
- American Airlines. Consultar por asistencia en AA.com
- Delta Airlines. Consultar por asistencia en delta.com o al teléfono 1800 3000005.
- JetBlue. Consultar por asistencia en jetblue.com
La noticia de Spirit Airlines
La misma línea aérea publicó la noticia de su cierre de operaciones en sus canales oficiales indicando que "es con gran decepción que Spirit Airlines ha comenzado el cierre de sus operaciones globales, con efecto inmediato".
Asimismo, señalaron que "todos los vuelos han sido cancelados y el servicio de atención al cliente ya no está disponible".
Si bien no podemos ayudarle a reservar nuevamente su vuelo en otra aerolínea, procesaremos automáticamente los reembolsos de cualquier vuelo comprado a través de Spirit con una tarjeta de crédito o débito a la forma de pago original", explicaron.
"Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria durante los últimos 33 años y esperábamos servir a nuestros huéspedes por muchos años más", finalizaron.
En el comunicado breve indicaron que, para obtener más información sobre el proceso de cierre, se puede visitar el portal: spiritrestructuring.com.