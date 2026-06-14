Los New York Knicks son campeones de la NBA

Los New York Knicks volvieron a la cima del baloncesto mundial este sábado al proclamarse campeones de la NBA por primera vez en 53 años. La franquicia neoyorquina derrotó 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales y completó una histórica conquista que puso fin a una de las sequías más largas de la liga. Liderados por un extraordinario Jalen Brunson, los Knicks consiguieron su tercer campeonato y devolvieron la gloria a una afición que llevaba más de medio siglo esperando este momento.
Brunson firmó una actuación memorable al anotar 45 puntos, prácticamente la mitad de la producción ofensiva de su equipo. El base se convirtió en el motor de una nueva remontada de los Knicks, que llegaron a estar 16 puntos por debajo en el marcador, pero una vez más demostraron carácter, resiliencia y una enorme fortaleza mental. Mikal Bridges aportó 14 unidades y Josh Hart completó un valioso doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes para respaldar a la gran figura de la noche.
Los Knicks tocan la gloria
El encuentro se disputó en un Frost Bank Center teñido parcialmente de azul y naranja, con miles de aficionados neoyorquinos que viajaron hasta Texas para acompañar a su equipo en la búsqueda del título. Los Spurs dominaron durante largos tramos del partido gracias a la intensidad defensiva de Victor Wembanyama y al talento ofensivo de Dylan Harper, quien terminó con 25 puntos. Sin embargo, la juventud del conjunto texano terminó pasando factura en los momentos decisivos, cuando la experiencia y el liderazgo de Brunson inclinaron definitivamente la balanza a favor de los visitantes.
La consagración de los Knicks también tuvo un significado especial para Karl-Anthony Towns, quien se convirtió en campeón de la NBA pese a una discreta actuación ofensiva y a quedar fuera por acumulación de faltas.
Bajo la dirección del entrenador Mike Brown, Nueva York construyó una identidad basada en el esfuerzo colectivo, la disciplina y la confianza en los momentos de máxima presión. Después de más de cinco décadas de espera, la franquicia de la Gran Manzana vuelve a ocupar su lugar en la historia y celebra un campeonato que quedará grabado para siempre en la memoria de sus seguidores.