 Los New York Knicks son campeones de la NBA

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
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Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
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Mexico MEX
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Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
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Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
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New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
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Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
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26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
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Algeria ALG
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27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
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Colombia COL
Portugal POR
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Uzbekistan UZB
Colombia COL
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D.R. Congo DCR
Colombia COL
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Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
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Deportes

Los New York Knicks son campeones de la NBA

Después de 53 años de espera, los New York Knicks volvieron a tocar la gloria al conquistar su tercer título de la NBA tras vencer a los Spurs en las Finales.

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Los New York Knicks son campeones de la NBA - Knicks
Los New York Knicks son campeones de la NBA / FOTO: Knicks
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Los New York Knicks volvieron a la cima del baloncesto mundial este sábado al proclamarse campeones de la NBA por primera vez en 53 años. La franquicia neoyorquina derrotó 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales y completó una histórica conquista que puso fin a una de las sequías más largas de la liga. Liderados por un extraordinario Jalen Brunson, los Knicks consiguieron su tercer campeonato y devolvieron la gloria a una afición que llevaba más de medio siglo esperando este momento.

Brunson firmó una actuación memorable al anotar 45 puntos, prácticamente la mitad de la producción ofensiva de su equipo. El base se convirtió en el motor de una nueva remontada de los Knicks, que llegaron a estar 16 puntos por debajo en el marcador, pero una vez más demostraron carácter, resiliencia y una enorme fortaleza mental. Mikal Bridges aportó 14 unidades y Josh Hart completó un valioso doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes para respaldar a la gran figura de la noche.

Los Knicks tocan la gloria

El encuentro se disputó en un Frost Bank Center teñido parcialmente de azul y naranja, con miles de aficionados neoyorquinos que viajaron hasta Texas para acompañar a su equipo en la búsqueda del título. Los Spurs dominaron durante largos tramos del partido gracias a la intensidad defensiva de Victor Wembanyama y al talento ofensivo de Dylan Harper, quien terminó con 25 puntos. Sin embargo, la juventud del conjunto texano terminó pasando factura en los momentos decisivos, cuando la experiencia y el liderazgo de Brunson inclinaron definitivamente la balanza a favor de los visitantes.

La consagración de los Knicks también tuvo un significado especial para Karl-Anthony Towns, quien se convirtió en campeón de la NBA pese a una discreta actuación ofensiva y a quedar fuera por acumulación de faltas.

Bajo la dirección del entrenador Mike Brown, Nueva York construyó una identidad basada en el esfuerzo colectivo, la disciplina y la confianza en los momentos de máxima presión. Después de más de cinco décadas de espera, la franquicia de la Gran Manzana vuelve a ocupar su lugar en la historia y celebra un campeonato que quedará grabado para siempre en la memoria de sus seguidores.

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