Shakira Rompe Récord en Brasil: Concierto Histórico

La cantante colombiana Shakira volvió a hacer historia con un concierto multitudinario en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro En el lugar, la artista logró reunir a cerca de 2 millones de personas, consolidando uno de los espectáculos más grandes de su carrera y de la música latina.
El evento, completamente gratuito, formó parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, una etapa que ha marcado su regreso a los escenarios con fuerza. Sin embargo, este show superó todas las expectativas: no solo fue el más multitudinario de su trayectoria, sino que también se posiciona entre los conciertos con mayor asistencia en la historia reciente a nivel mundial.
Desde horas antes del inicio, miles de personas comenzaron a llenar la playa hasta convertirla en un mar humano. Familias, turistas y fanáticos de distintas partes del mundo se congregaron para ver a la artista en un escenario que combinó tecnología, luces y un despliegue visual impactante.
Durante más de dos horas, Shakira interpretó algunos de sus mayores éxitos como "Hips Don’t Lie", "Waka Waka" y "Antología", generando una conexión inmediata con el público. Cada canción era coreada por la multitud, creando una atmósfera única que evidenció el alcance global de su música.
Más del concierto de Shakira
Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando la artista se dirigió al público en portugués, agradeciendo el cariño y destacando la energía de Brasil. Además, dedicó palabras a las mujeres latinoamericanas, resaltando su fortaleza, un mensaje que ha sido parte central de esta nueva etapa en su carrera.
El concierto no solo tuvo impacto musical. También representó un impulso económico significativo para la ciudad, ya que miles de visitantes dinamizaron sectores como el turismo, la hotelería y el comercio.
Aunque existen reportes que sugieren cifras aún mayores de asistencia, las autoridades coinciden en que el evento alcanzó aproximadamente los 2 millones de espectadores. Lo anteriror, es suficiente para que Shakira rompa su propio récord y reafirme su lugar como una de las artistas más influyentes del mundo.