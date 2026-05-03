 Joshua Aldana llora desconsolado en el EMF: Toda la verdad
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Exhiben al guatemalteco Joshua Aldana llorando desconsoladamente en el EMF

Un video captado por internautas durante el segundo día del Empire Music Festival muestra al influencer llorando, y nadie sabe bien por qué.

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Joshua Aldana, Joshua Aldana
Joshua Aldana / FOTO: Joshua Aldana

Sin lugar a duda, el segundo día del Empire Music Festival (EMF) dejó más de un momento para recordar. Uno de los momentos más inesperados fue el que protagonizó el creador de contenido guatemalteco Joshua Aldana.

El joven fue captado por varios internautas en pleno festival, llorando de forma desconsolada, y el clip no tardó en viralizarse en redes sociales, donde acumula miles de reproducciones y comentarios. En las imágenes, que circulan principalmente en TikTok e Instagram, se puede observar a Aldana completamente desbordado en llanto, sin que hasta el momento se conozca el motivo real detrás de su reacción.

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La escena generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, que oscilaron entre la preocupación y el humor chapín.  La teoría que más risas generó en los comentarios fue la de quienes bromearon con que el influencer habría visto a su ex, la también creadora de contenido guatemalteca Kandy Alden, durante el evento.

Y es que la historia entre ambos guatemaltecos sigue siendo un tema sensible para sus seguidores.  El inicio del 2026 sacudió las redes sociales guatemaltecas con la confirmación de su ruptura, luego de haber sido una de las parejas más virales y seguidas durante todo el 2025.

Más de Joshua Aldana

Kandy fue la primera en hablar, señalando que su decisión respondía a su paz mental, mientras que Joshua, más reservado, se limitó a confirmar su soltería con la frase "lo que se ve no se pregunta".  Desde entonces, cualquier coincidencia pública entre ambos enciende de inmediato la conversación digital.

Pero, ¿quién es Joshua Aldana? Se trata de un creador de contenido digital que ha logrado posicionarse en redes sociales gracias a sus videos de entretenimiento, estilo de vida y experiencias personales, acumulando más de 200 mil seguidores en sus plataformas.

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Además de su presencia en redes, Aldana ha desarrollado múltiples facetas que lo han llevado a incursionar como locutor de radio, host de podcast y creador de contenido de comedia, ampliando así su alcance dentro del público joven guatemalteco.

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