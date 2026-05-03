 Hija de Maradona hace una fuerte denuncia en el juicio
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Gianinna Maradona denuncia que hubo un plan para matar a su padre

La hija de Diego Maradona denunció que su entorno priorizó negocios y ganancias, incluso por encima de la salud del exfutbolista, apuntando a un trasfondo económico.

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Juicio por la muerte de Maradona con dos audiencias semanales y 100 testigos hasta julio - EFE
Juicio por la muerte de Maradona con dos audiencias semanales y 100 testigos hasta julio / FOTO: EFE

La reciente declaración de Gianinna Maradona ha reavivado el debate en torno a la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. En el marco del juicio que busca esclarecer responsabilidades, la hija del ídolo argentino aseguró que existió un "plan de fondo" motivado por intereses económicos. "Yo creo que había un plan de fondo, y no me entra en la cabeza por qué lo hicieron", expresó durante una videoconferencia con medios internacionales, dejando entrever la gravedad de sus sospechas.

En su testimonio, Gianinna no solo apuntó contra los profesionales de la salud imputados, a quienes considera responsables, sino que también señaló directamente al abogado Matías Morla como una figura clave. Según sus palabras, él era quien "manejaba los hilos" y habría priorizado beneficios económicos por encima del bienestar del exfutbolista. La acusación más contundente llegó al afirmar: "Lo querían matar. El plan de Morla era que mi papá ya no esté más", vinculando esta supuesta intención con el control de las marcas comerciales de Maradona.

Giannina Maradona también denuncia negligencia médica

La hija del ‘Diez’ también relató episodios que, a su juicio, evidencian negligencia y manipulación. Recordó una aparición pública en el cumpleaños número 60 de su padre, donde lo encontró en condiciones delicadas. "Estiró los brazos y dijo ‘sí’", narró, al explicar que Maradona quería irse con ella, pero fue impedida de ayudarlo tras ser retirada por la policía, presuntamente por órdenes de Morla. Para Gianinna, este tipo de decisiones reflejan un entorno donde "pensaban todo el tiempo en la parte económica y no pensaban en la salud".

Más allá de las acusaciones, el testimonio estuvo marcado por el dolor personal. Entre lágrimas, confesó el profundo impacto emocional que le dejó la pérdida: "Tuve que recurrir a un psiquiatra porque no tenía ganas de vivir... yo me quería morir". A pesar de su sufrimiento, reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia, incluso ante los señalamientos de la defensa. "Que me quieran responsabilizar a mí y a mis hermanas me dio más fuerza para sentarme ahí y decir todo lo que sé", concluyó

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Personas siguen muy de cerca el juicio por la muerte de Diego Maradona - EFE

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