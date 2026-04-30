 Restaurante en Guatemala se transforma en The Mandalorian
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¡Trasládate a otra galaxia! Restaurante en Guatemala se transforma en The Mandalorian and Grogu

Un popular restaurante ubicado junto al Reloj de Flores en zona 9 se vistió de galaxia lejana para recibir a los fanáticos de The Mandalorian and Grogu.

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The Mandalorian and Grogu, The Mandalorian and Grogu
The Mandalorian and Grogu / FOTO: The Mandalorian and Grogu

Este mayo, la Ciudad de Guatemala tiene un destino obligatorio para los fanáticos de Star Wars.  El restaurante ubicado sobre la avenida de La Reforma en zona 9, frente al icónico Reloj de Flores, se transformó por completo en un espacio temático inspirado en The Mandalorian and Grogu.

Y es que, en uno días, la espera terminará con el estreno de la película de Lucasfilm que llega a los cines el 22 de mayo de 2026. La campaña, bautizada como Trasládate a Otra Galaxia, convierte el local en una verdadera experiencia galáctica desde el momento en que se cruza la puerta.

La decoración rinde homenaje a los personajes que han conquistado al mundo entero: Din Djarin, el legendario cazarrecompensas mandaloriano interpretado por Pedro Pascal, y su adorable aprendiz Grogu, conocido popularmente como "Baby Yoda".  Las paredes, el mobiliario y los detalles visuales del lugar transportan al visitante directamente al universo de la Nueva República.

Cabe destacar que, se trata de ese período convulso en el que los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por la galaxia y la paz aún es una promesa frágil. La película, dirigida por Jon Favreau y protagonizada también por Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, representa el regreso de Star Wars a la pantalla grande.

Más de The Mandalorian and Grogu

Lo anterior, después de siete años sin lanzamientos en cines, y es la primera producción de la saga diseñada simultáneamente para salas convencionales e IMAX.  Con ese contexto de expectativa global, Burger King Guatemala se adelantó al estreno con esta transformación que ya está generando conversación en redes sociales.

Para complementar la experiencia, el restaurante presenta un menú especial temático disponible por tiempo limitado, pensado para que los visitantes puedan vivir la aventura galáctica también en cada bocado.

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Una visita al lugar no solo garantiza una foto memorable, sino una inmersión completa en el universo que millones de fanáticos esperan ver en pantalla grande.

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