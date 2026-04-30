RENAP denuncia irregularidades y reporta captura de trabajadores por presunta manipulación de datos

El Registro Nacional de las Personas (RENAP) informó este jueves sobre la activación de protocolos institucionales tras detectarse hechos relacionados con la presunta identificación irregular de una persona en el extranjero.
Según el comunicado oficial, el caso involucra a un individuo identificado como Fernando Farías Laguna, quien habría sido capturado fuera del país portando un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco. Ante esta situación, la entidad indicó que el pasado 24 de abril se iniciaron acciones inmediatas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
La denuncia fue presentada por la Inspectoría General del RENAP ante el Ministerio Público (MP), en cumplimiento del artículo 298 del Código Procesal Penal, lo que permitió la intervención de las autoridades correspondientes.
Como resultado de las diligencias, se reportó la captura de dos trabajadores de la institución: Yesenia Alejandra Mayén Ruano y Luis Rolando López Velásquez, ambos operadores registrales de la Oficina 213 ubicada en San José del Golfo, Guatemala.
De acuerdo con la información oficial, a Mayén Ruano se le atribuye la supresión y alteración continua del estado civil en registros, mientras que a López Velásquez se le señala por incumplimiento de deberes.
El RENAP subrayó que estos hechos corresponden a conductas individuales y no reflejan el funcionamiento general de la institución, la cual, aseguró, cuenta con mecanismos de control y verificación para garantizar la seguridad jurídica del sistema registral.
Asimismo, la entidad indicó que ya se iniciaron procesos administrativos, incluyendo posibles acciones de despido, sin descartar otras medidas conforme avance la investigación.
Finalmente, el RENAP reiteró que continuará colaborando con el Ministerio Público y que la información oficial será comunicada oportunamente a través de sus canales institucionales.