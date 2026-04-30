Más del 50% en Guatemala consume agua contaminada: Informe

Más de la mitad de la población guatemalteca, un alarmante 52%, consume agua contaminada con materia fecal, una realidad que impacta directamente en los altos índices de desnutrición del país. Esta preocupante cifra surge de un reciente trabajo estadístico realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), revelando una crisis de salud pública que afecta principalmente a las áreas rurales y poblaciones indígenas.
El problema es especialmente grave en 16 departamentos del país, donde las tasas de consumo de agua con materia fecal superan el promedio nacional. La licenciada Mireya Palmieri, de SESAN, se refirió este jueves 30 de abril durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, al estudio recién realizado.
La funcionaria enfatizó la vital importancia de la calidad y el acceso al agua para reducir los niveles de desnutrición, un tema que, según dijo, su gestión ha priorizado internamente y en colaboración con otras instituciones.
Una medición sin precedentes
Por primera vez en Guatemala, el INE ha medido directamente la calidad del agua que consumen los hogares, superando la tradicional medición de solo acceso. Cristian Cabrera, subgerente técnico del INE, explicó durante la entrevista que esta innovadora metodología implica la toma de muestras de agua tanto en la fuente de recolección como en un vaso listo para el consumo. Estas muestras son luego analizadas con técnicas microbiológicas para detectar bacterias como la E. coli.
La nueva encuesta no solo identifica la presencia de contaminación, sino también su intensidad, permitiendo distinguir entre grados de riesgo bajo y alto. Esta información más detallada se presentará próximamente y será fundamental para una comprensión más profunda del problema.
De los datos a las políticas públicas
La información recabada, bajo estándares internacionales, debe traducirse urgentemente en políticas públicas concretas. Palmieri subrayó la necesidad de que estos datos iniciales y sus análisis complementarios sirvan para priorizar departamentos y áreas geográficas con mayores problemas. Esto implica la creación de programas y estrategias, así como una estrategia comunicacional dirigida a los alcaldes para que inviertan fondos de los consejos de desarrollo en proyectos de agua y saneamiento.
En el programa se hizo referencia también a que la desnutrición aguda en niños y la muerte por hambre son totalmente prevenibles, y la falta de acción efectiva del Estado ha sido históricamente lenta, según el análisis.
Colaboración internacional y el camino por recorrer
La oportunidad de obtener datos comparables internacionalmente surgió gracias al apoyo técnico de UNICEF. Cabrera detalló que la organización ha aplicado una metodología similar en más de 120 países durante más de 30 años, brindando asesores internacionales e instrumentos para la medición. Este ejercicio comenzó en diciembre de 2023 con la firma de un convenio y la implementación de un comité de gobernanza integrado por SESAN, el Ministerio de Salud, el INE y UNICEF, garantizando la calidad de los datos.
A pesar de la riqueza de los datos, la pregunta sobre la tardanza en la acción del Estado persiste. Palmieri defendió que el gobierno actual ha trabajado desde el inicio en posicionar el tema del agua y saneamiento como parte fundamental de la misión institucional de SESAN, más allá de la asistencia alimentaria. Se han impulsado iniciativas a nivel territorial con alcaldes y gobernadores, incluyendo la estrategia intersectorial "Mano a Mano" que opera en 80 municipios este año.
Sin embargo, los cuestionamientos durante la entrevista se centraron en la acción del Estado en su conjunto, no solo de una administración. Por lo que se reveló que Guatemala ha reducido la desnutrición crónica a un ritmo mucho menor que el resto de los países centroamericanos desde 1965, lo que evidencia una problemática estructural y una urgencia que trasciende los esfuerzos puntuales. La conversación concluyó con la esperanza de profundizar en este tema vital para el futuro de la nación.